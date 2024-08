Muito provavelmente, você já tomou banho acompanhado das famosas “moscas de banheiro”, não é? Embora geralmente inofensivos, esses insetos podem ser bastante incômodos durante o banho ou a escovação dos dentes.

Mas afinal, como se livrar deles de uma vez por todas? A seguir, confira algumas dicas práticas e eficazes para acabar com essa infestação e deixar seu banheiro ainda mais limpo e cheiroso!

Como e de onde surgem as moscas de banheiro?

As moscas de banheiro, pertencentes à família Psychodidae, medem cerca de 2 cm e têm um ciclo de vida de menos de um mês. Elas são noturnas e preferem ambientes úmidos, onde se alimentam de matéria orgânica acumulada em locais como ralos e canos de esgoto.

As fêmeas depositam até 200 ovos próximos à água, que eclodem em até 48 horas. As larvas permanecem em desenvolvimento por cerca de 15 dias antes de se transformarem em adultos.

Dicas para impedir a entrada das moscas em casa

Embora a presença desses mosquitos possa ser irritante, vale lembrar que eles desempenham um papel na reciclagem de material orgânico. O objetivo não deve ser eliminá-los completamente, mas sim impedir que entrem nas residências.

Antes de usar táticas que impeçam a entrada dos insetos, é preciso identificar a origem da infestação. Uma técnica eficaz para isso é cobrir os ralos com fita adesiva, colocando o lado adesivo voltado para o buraco do ralo - isso ajuda a manter os mosquitos presos e verificar de onde eles estão vindo.

Descobrindo a origem, é hora de partir para a ação! Confira algumas dicas para aplicar em casa:

Feche ralos e privadas

Use ralos com sistema “abre e fecha” e mantenha a tampa do vaso sanitário abaixada para impedir que as moscas saiam da tubulação e se instalem dentro de casa. Além disso, mantenha as janelas do banheiro abertas sempre que possível para permitir a circulação de ar, ajudando a reduzir a umidade que atrai as moscas.

Mantenha a limpeza periódica dos ralos, rejuntes e calhas internas

Existem três opções interessantes para manter a limpeza desses locais, veja a seguir.

1) Ferva água e despeje o líquido quente pelo ralo uma ou duas vezes por dia, mantendo-o coberto o restante do tempo. Repita esse processo por pelo menos uma semana até que as moscas desapareçam completamente.

2) Coloque um pouco de água sanitária no ralo e deixe agir. Depois, esfregue com uma escova de limpeza usando sabão e água. O saponáceo cremoso é ótimo para limpeza de áreas muito sujas e pode ser usado em várias superfícies, além de deixar um aroma agradável.

3) Aplique uma colher de sopa de bicarbonato de sódio nos ralos à noite. Se o problema persistir, use uma escova com bicarbonato e, em seguida, despeje uma solução de meio copo de água misturada com meio copo de água sanitária.

A infestação está demais? É hora de aplicar este método!

Se a infestação já estiver bastante avançada, uma solução eficaz é preparar uma mistura de açúcar, água e vinagre em partes iguais, adicionando até 10 gotas de detergente. Coloque a mistura próxima ao ralo da pia ou do box e deixe agir durante a noite ou por mais tempo, se necessário.

Se o problema for ainda mais sério, considere a possibilidade de procurar a ajuda de um profissional para garantir que ele seja resolvido de uma vez por todas.