Um dos maiores incômodos que podem surgir em casa é o surgimento de pragas, como ratos, aranhas, pernilongos, formigas e baratas. Essas últimas são insetos onívoros, ou seja, são atraídas por restos de comida, doces e lixo, causando não apenas repulsa, mas também preocupação devido à transmissão de doenças como diarreia, pneumonia e hepatite A.

Eliminar as baratas de casa pode ser desafiador devido ao seu alto potencial reprodutivo e à fobia que muitas pessoas têm, conhecida como catsaridafobia.

Leia também:

10 dicas para eliminar as baratas

Existem diversas formas de evitar o surgimento de baratas em casa: manter o lixo fechado, reduzir a umidade em áreas como banheiro e lavanderia, corrigir vazamentos no encanamento, armazenar alimentos adequadamente, usar telas protetoras nos ralos e vedar frestas e buracos nas paredes, pisos e móveis.

Mas afinal, como eliminar os pontos focais de surgimento dos insetos? Confira a seguir 10 dicas práticas para exterminar de vez as baratas de casa!

1) Água e sabão ou álcool em gel

Água e sabão, bem como o álcool em gel, são poderosos inseticidas naturais e alternativas ao inseticida em spray.

Basta misturar água com sabão até ficar uma solução meio escorregadia e borrifar diretamente nas baratas, impedindo-as de respirar. O álcool em gel, quando borrifado em cima do inseto, possui a mesma função.

2) Bicarbonato

Nesse caso, é só misturar um pouco de açúcar com bicarbonato de sódio, uma combinação tóxica para insetos, em um pratinho e colocá-lo perto de ralos e outros lugares onde as baratas costumam aparecer.

3) Bórax

O bórax é um produto doméstico que funciona muito bem não só para fazer sabão em pó, mas também para controlar baratas. Quando você espalha bórax nos lugares por onde as baratas passam, ele acaba com a casca delas, impedindo que se hidratem e, consequentemente, levando-as à morte.

4) Cebola e ácido bórico

Outra forma eficaz de combater baratas é preparar uma mistura de cebola picada, farinha, álcool ou água, açúcar e ácido bórico. Distribua em recipientes pela casa e observe como as baratas começam a desaparecer gradualmente.

5) Cerveja

Uma técnica eficaz é utilizar um copo limpo untado com óleo de cozinha. Coloque a cerveja até a metade do copo e aguarde: as baratas serão atraídas pela cerveja, mas ficarão presas devido ao óleo, incapazes de escapar.

6) Eucalipto e alecrim

O eucalipto e o alecrim são repelentes naturais de baratas. Por isso, opte por desinfetantes que contenham esses ingredientes e passe o produto pela casa com um pano umedecido para evitar que os insetos circulem pelos cômodos.

7) Folhas de louro

Baratas odeiam o cheiro de louro! Coloque as folhas nos locais onde as baratas costumam se esconder, como ralos, cantos de armários, sapateiras e debaixo do fogão, e mantenha os insetos longe de casa.

8) Frutas cítricas

Você também pode usar o odor cítrico de frutas como laranja ou limão para afastar as baratas! É só cortar a casca dessas frutas em formato retangular e colocá-la em um repelente elétrico ligado nos locais da casa onde elas costumam aparecer com frequência.

9) Nepenta

Para repelir baratas de forma natural, a nepenta é uma opção muito eficaz. Basta posicionar essas plantas em pontos estratégicos da casa e deixar que seu aroma faça o trabalho de afastar os insetos.

10) Óleo de lavanda

O óleo de lavanda também é uma excelente solução. Basta misturar 20 gotas em 1 litro de água e aplicar a solução nas portas, janelas e até nos ralos para evitar a entrada desses insetos.