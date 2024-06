Não aguenta mais as formigas invadindo cada canto da sua casa? Andando sobre todas as comidas que você faz e, até mesmo, na sua bolsa? Acredite, você não está só.

Conhecidas como formigas "caseiras", esses pequenos insetos são capazes carregar fungos e bactérias contaminando alimentos e fazendo mal às pessoas. Por isso, é imprescindível evitar formigas andando pela casa.

Alguns tendem a usar inseticidas para eliminar as formigas "caseiras", contudo, esses produtos podem agravar ainda mais o risco de contaminação de alimentos por onde as formigas passam.

Pensando nisso, trouxemos opções caseiras que vão te ajudar a acabar com as temidas formigas sem afetar seus alimentos ou, mesmo, o meio ambiente.

Causa das infestações de formigas caseiras

Diversas pessoas estão procurando truques caseiros para acabar com formigas nessa época do ano. Isso porque, no outono as formigas começam a se preparar para a chegada do inverno, logo, começam a aparecer com mais frequência nas casas em busca de suprimentos.

É preciso lembrar também que as formigas caseiras não se interessam apenas por doces, portanto é necessário garantir que todos os alimentos estejam bem vedados.



Como acabar com as formigas?

Há diversas misturas naturais que podem afastar as formigas. Porém, antes de vermos quais são essas técnicas, é preciso entender porque as formigas estão vindo e onde estão concentradas, para poder vedar esses lugares e impedir que elas voltem.

Primeiro, verifique se todos os alimentos estão bem guardados, higienize todos os ambientes para garantir que estejam livres de restos de comidas.

Feito isso, procure rachaduras ou fendas na parede ou em azulejos e vede-os com silicone, rejunte ou outro material que permita fechar essa abertura. Com isso, as formigas não poderão mais se esconder nesses ambientes.

Finalizada essa etapa, é o momento de aplicar as misturinhas naturais nas formigas.



O que devo usar para eliminar as formigas?

Veja 4 soluções para acabar com as formigas feitas com ingredientes simples .

1. Especiarias

Algumas especiarias, como cravo e canela, podem espantar os insetos. Você pode espalhar sacos com cravo-da-índia ou um pouco de canela, pelos locais em que as formigas passam para afastá-las.

Outra alternativa mais prática é fazer uma mistura com especiarias e álcool 70º para limpar áreas que as formigas costumam invadir. Além de deixar o ambiente mais higienizado, vai evitar que os insetos voltem.



2. Repelente natural

Formigas se incomodam com o cheiro forte do detergente, limão e vinagre. Por isso, uma boa alternativa é misturar em um borrifador um pouco de água e uma dessas soluções. Depois, é só aplicar nas áreas de passagem das formigas para espantá-las. Você terá um spray repelente natural sem muitos gastos.

Mas atenção, a mistura com vinagre não é indicada para pisos ou superfícies de mármore ou granito, pois pode corroer o local.



3. Café

Outra alternativa para espantar as formigas de determinados lugares é usar borras de café. Ao deixar alguns filtros com pó restante perto de plantas ou do lixo você evita a invasão de formigas nesses ambientes.



4. Bicarbonato de sódio

Formigas não suportam bicarbonato, se juntar um pouco com açúcar em um local específico, você terá uma armadilha perfeita para as formigas e sem gastar muito.

Apresentamos as 4 melhores estratégias naturais que existem para eliminar formigas. Porém, se a situação persistir, será necessário procurar ajuda de um especialista em remoção de insetos.

