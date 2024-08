Um dos condimentos mais antigos usados pela humanidade, o vinagre é produzido a partir da fermentação alcoólica do etanol por bactérias acéticas e pode resultar em diferentes tipos, como vinagre de arroz, de álcool e até de cana-de-açúcar.

Além de ser seguro para a saúde humana e animal, o vinagre é acessível e principalmente versátil, característica que o permite ser incorporado à rotina de várias maneiras.

13 utilidades do vinagre que vão além da culinária



Confira a seguir as diversas utilidades do vinagre:

1) Aliviar coceira de picada de insetos

Para aliviar a coceira causada por picadas de insetos, você pode embebedar um pedaço de algodão em uma mistura de água e vinagre. Aplique o algodão diretamente nas picadas e a coceira diminuirá significativamente.



2) Aliviar dor de garganta

Fazer gargarejo três vezes ao dia com 200 ml de água misturada com uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de vinagre pode ajudar a combater inflamações e soltar o muco na garganta.



3) Amaciar roupas

Adicionar um copo de vinagre ao ciclo de enxágue final na máquina de lavar pode deixar suas roupas mais macias e com um cheiro agradável, além de intensificar as cores.



4) Aumentar a durabilidade as flores

Para fazer com que suas flores durem e permaneçam bonitas por mais tempo, adicione 2 colheres de vinagre e 2 colheres de açúcar a 1 litro de água morna e coloque essa mistura no vaso.



5) Combater ervas daninhas

Desenvolver o hábito de pulverizar vinagre em ervas daninhas fará com que plantas indesejadas desapareçam gradualmente do seu jardim.



6) Desembaçar vidros

A solução de vinagre e água é excelente para limpar vidros. Se essas superfícies estiverem embaçadas, você pode usar uma mistura clássica de bicarbonato de sódio e vinagre, seguida de uma lavagem com água, para restaurá-las ao seu estado original.



7) Desentupir canos

Para desentupir os canos de casa, misture meia xícara de bicarbonato de sódio com sal refinado e adicione uma xícara de vinagre. Despeje a mistura no ralo ou pia e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, ferva água e despeje no mesmo local para completar o processo.



8) Eliminar manchas secas

Dois copos de água morna com uma colher de detergente e uma de vinagre podem ser bastante eficazes na remoção de manchas, como as de café e vinho.



9) Limpar eletrodomésticos

O vinagre é um excelente desengordurante, perfeito para limpar eletrodomésticos, especialmente na cozinha. Para usá-lo, basta diluí-lo em partes iguais com água. Para limpar lavadoras de roupas e louças, adicione 2 copos de vinagre durante um ciclo vazio da máquina.



10) Inibir o crescimento de fungos e bactérias

Aplicar vinagre em áreas afetadas por fungos e bactérias é uma excelente forma de prevenir a proliferação desses organismos. Além de ser mais eficiente e seguro do que o cloro, o vinagre pode ser utilizado em pequenos machucados, como arranhões, e até em unhas com fungos. Além disso, para combater o mau hálito, experimente escovar os dentes com uma solução de água e vinagre de uma a duas vezes por semana.



11) Polir objetos cromados

O bicarbonato de sódio e o vinagre restauram o brilho dos objetos metálicos e removem a ferrugem. No entanto, evite usar essa mistura em superfícies de granito e mármore.



12) Recuperar superfícies arranhadas

Usar vinagre e um pano macio para limpar óculos pode ajudar a reduzir marcas de uso e melhorar a aparência desses itens.



13) Remover cheiros

Embora o vinagre tenha um cheiro forte, ele é eficaz em neutralizar odores indesejados ao reagir com eles. Em poucos minutos, o odor do vinagre desaparece, deixando o ambiente livre de maus cheiros.