Manchas de vinho são uma das ocorrências mais temidas, especialmente durante jantares e celebrações. Elas podem parecer difíceis de remover, mas com algumas técnicas simples e eficazes, é possível tratar essas manchas de forma eficiente e preservar seus tecidos favoritos. A seguir, veja um guia completo para lidar com essas manchas indesejadas.

Ação rápida é essencial

Ao perceber a mancha de vinho, é crucial agir rapidamente. Quanto mais cedo você tratar a mancha, maior será a chance de removê-la completamente. Seque o excesso de vinho com um pano limpo ou papel toalha, evitando esfregar, para não espalhar a mancha.



RapidEye de Getty Images Signature

4 dicas para remover manchas de vinho dos tecidos

A seguir veja quatro dicas que irão te salvar na hora de remover a mancha de vinho:

1. Água com gás e sal

Uma das técnicas mais conhecidas é usar água com gás e sal. Aplique água com gás sobre a mancha e, em seguida, cubra-a com uma generosa quantidade de sal. O sal ajudará a absorver o vinho. Deixe agir por alguns minutos e depois enxágue com água fria.

2. Vinagre branco e detergente

Outra solução eficaz é usar uma mistura de vinagre branco e detergente líquido. Misture uma parte de vinagre branco com duas partes de água e adicione algumas gotas de detergente. Aplique a solução sobre a mancha e deixe agir por cerca de 15 minutos. Depois, lave o tecido normalmente.

3. Leite

O leite é um aliado inesperado na remoção de manchas de vinho. Aqueça um pouco de leite e mergulhe a área manchada. Deixe de molho por cerca de uma hora. O leite ajudará a quebrar as partículas do vinho, facilitando a remoção da mancha.

4. Bicarbonato de sódio e água oxigenada

Para manchas mais persistentes, uma mistura de bicarbonato de sódio e água oxigenada pode ser a solução. Misture uma colher de sopa de bicarbonato de sódio com meia xícara de água oxigenada. Aplique a mistura sobre a mancha e deixe agir por 10 a 15 minutos antes de enxaguar.

Finalize com uma lavagem

Após aplicar qualquer um dos métodos acima, é importante lavar o tecido conforme as instruções da etiqueta. Isso ajudará a remover quaisquer resíduos dos produtos usados e garantir que a mancha seja completamente eliminada.

Remover manchas de vinho pode parecer uma tarefa desafiadora, mas com essas dicas práticas, você pode manter seus tecidos limpos e livres de manchas indesejadas.