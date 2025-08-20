Assine
TRAGÉDIA

Acidente mata cinco pessoas da mesma família no Triângulo Mineiro

Entre as vítimas estão quatro adultos da mesma família e um bebê de 1 ano; o motorista da carreta nãos se feriu

Quéren Hapuque*
20/08/2025 09:58

Duas vítimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram encontrados carbonizados
Duas vítimas ficaram presas às ferragens e os corpos foram encontrados carbonizados crédito: Reprodução/PMRV

Um acidente deixou cinco pessoas mortas na noite dessa terça-feira (19), no km 63 da MGC-497, entre Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. A colisão frontal envolveu um Fiat Uno e uma carreta boiadeira. Entre as vítimas estava um bebê de 1 ano.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, o impacto ocorreu por volta das 19h. Após a batida, o carro de passeio pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação às margens da rodovia. Três ocupantes, duas mulheres e a criança, foram arremessados para fora do veículo. outras duas pessoas ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos carbonizados.

 

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), todas as vítimas estavam no automóvel e pertenciam à mesma família. O motorista da carreta, que seguia sozinho, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local e colaborou com as autoridades durante toda a ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária atuou na sinalização e isolamento da via, o motorista do caminhão fez o teste de etilometro e não  foi constatada a presença de álcool. A Polícia Civil esteve presente para realizar a perícia, que vai apurar as circunstâncias do acidente.  Após a conclusão dos trabalhos das forças de segurança, a funerária de Prata foi acionada e fez a remoção dos corpos.

