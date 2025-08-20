Acidente mata cinco pessoas da mesma família no Triângulo Mineiro

Um acidente deixou cinco pessoas mortas na noite dessa terça-feira (19), no km 63 da MGC-497, entre Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. A colisão frontal envolveu um Fiat Uno e uma carreta boiadeira. Entre as vítimas estava um bebê de 1 ano.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, o impacto ocorreu por volta das 19h. Após a batida, o carro de passeio pegou fogo e as chamas se espalharam pela vegetação às margens da rodovia. Três ocupantes, duas mulheres e a criança, foram arremessados para fora do veículo. outras duas pessoas ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos carbonizados.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), todas as vítimas estavam no automóvel e pertenciam à mesma família. O motorista da carreta, que seguia sozinho, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local e colaborou com as autoridades durante toda a ocorrência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar Rodoviária atuou na sinalização e isolamento da via, o motorista do caminhão fez o teste de etilometro e não foi constatada a presença de álcool. A Polícia Civil esteve presente para realizar a perícia, que vai apurar as circunstâncias do acidente. Após a conclusão dos trabalhos das forças de segurança, a funerária de Prata foi acionada e fez a remoção dos corpos.