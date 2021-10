Mulher morre e homem é arremessado para fora do carro em capotamento

Acidente aconteceu próximo ao bairro Pequis (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Uma mulher morreu em um capotamento na rodovia MGC-497, no perímetro urbano de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O homem que dirigia o veículo ficou gravemente ferido no acidente, ocorrido na noite desse domingo (3/10). Ainda não se sabe o que causou o capotamento.

O condutor foi encontrado fora do carro e teria sido arremessado com o impacto do acidente. Ele, que também tem 45 anos, tinha traumatismo craniano grave, trauma de tórax e de face. Ele foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Como não havia testemunhas que pudessem informar o que levou à perda de controle da direção e nem foi possível conversar com o motorista para tentar elucidar o caso, a perícia da Polícia Civil colheu informações para tentar entender o que aconteceu.