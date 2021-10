Suspeito de abusar sexualmente de criança é preso no interior de Minas

Crime ocorreu em Araçuaí, na Região do Jequitinhonha (foto: Divulgação/Prefeitura de Araçuaí)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na última sexta-feira (1º/10), um homem suspeito de estupro de vulnerável em Araçuaí, na Região do Vale do Jequitinhonha. De acordo com as investigações do caso, o crime se repetiu por nove vezes quando a vítima, hoje com 12 anos, era ainda mais nova.O caso veio à tona quando a criança relatou à avó que teria sido tocada de forma libidinosa pelo suspeito por várias vezes. Depois disso, a parente da vítima procurou a delegacia do município para registrar os fatos.Ainda de acordo com a polícia, o crime ocorria sempre no estabelecimento comercial de propriedade do suspeito. O homem puxava a criança para trás do balcão e cometia o estupro.