Auxílio emergencial mineiro começa a ser pago em 10 dias; veja calendário

Governador Romeu Zema (centro) durante detalhamento do 'auxílio mineiro', em evento no BDMG (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Mineiros em situação de extrema pobreza poderão receber, a partir de 14 de outubro deste ano, uma parcela única de R$ 600. O recurso estará disponível a uma pessoa por família, com renda per capita de até R$ 89 baseada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).









O recurso é concedido em meio ao contexto da crise econômica e social causada pela pandemia de COVID-19. Não é necessário nenhum cadastro, já que o benefício será concedido a pessoas já inscritas no CadÚnico.





O pagamento do auxílio acontece após sanção de lei por parte de Zema, após aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).





Pagamento





Calendário das famílias prioritárias

Mês de aniversário Data de pagamento



Janeiro e Fevereiro 14/10/2021

Março e Abril 15/10/2021

Maio e Junho 18/10/2021

Julho e Agosto 19/10/2021

Setembro e Outubro 20/10/2021

Novembro e Dezembro 21/10/2021





Calendário das famílias não prioritárias





Mês de aniversário do RF Data de pagamento





Janeiro e Fevereiro 22/10/2021

Março e Abril 25/10/2021

Maio e Junho 26/10/2021

Julho e Agosto 27/10/2021

Setembro e Outubro 28/10/2021

Novembro e Dezembro 29/10/2021

Famílias que não estão inseridas no Bolsa Família, programa assistencialista do governo federal, e mães solteiras terão prioridade no depósito desta quantia - de 14 a 21 de outubro.Os demais vão receber o dinheiro de 22 a 29 deste mês. Somente o responsável familiar, quem respondeu ao CadÚnico, terá acesso à quantia, por meio das contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, o "Caixa Tem".