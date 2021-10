Obras na João César e Viaduto Teleférico voltam nesta segunda em Contagem

Viaduto Teleférico já foi pichado. Nova empresa vai repintar espaço e terminar reforma (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem)

João César de Oliveira

Quem circular pela região do Viaduto Teleférico, no Jardim Bandeirantes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pode até estranhar a movimentação de máquinas e homens.Sete meses depois do prazo inicial de entrega, segundo a prefeitura de Contagem, o Viaduto Teleférico deve reduzir o tempo de deslocamento entre as regiões da Ressaca e Eldorado.A ponte faz parte do Corredor Ressaca, com 9km de extensão, que inclui as Avenidas Severino Ballesteros Rodrigues, João Gomes Cardoso, Teleférico, Babita Camargos e General David Sarnoff.Hoje, mais de 30 mil carros passam diariamente pelo trecho.As obras foram iniciadas em março do ano passado, porém a construtora responsável pelo trabalho (que também estava construíndo o corredor de ônibus na Avenida João César de Oliveira) abandonou o canteiro, alegando dificuldades para concluir o contrato.Por pouco, todo o trecho não teria que ser licitado novamente. Isso porque a segunda colocada, chamada pela prefeitura, não quis concluir a obra.A empresa que ficou na terceira colocação, Itamaracá, foi convidada, e agora vai tocar a obra. Se ela também não quisesse dar sequência ao trabalho, um novo edital teria que ser lançado pela prefeitura, e todo o processo poderia se arrastar ainda mais.O viaduto deve ficar pronto até fevereiro do ano que vem. Já o restante do corredor, até maio. O investimento total é de cerca de R$ 20,3 milhões.Até o momento, já foram pagos R$ 12 milhões, que ficaram com a antiga empreiteira (que ergueu o viaduto e começou a obra do corredor de ônibus na pista central).Os recursos são da Caixa Econômica Federal, pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mobilidade Urbana).Outra obra que também foi 'deixada' pela construtora foi a do corredor de ônibus rápido (BRT, na sigla em inglês) da Avenida João César de Oliveira, que vai ligar a Via Expressa (MG-040), no Eldorado, à Praça João XXIII, na Cidade Industrial.As obras começaram em julho do ano passado, mas foram paralisadas quando a construtora foi notificada e multada pela prefeitura por atrasos nas intervenções.