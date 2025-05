MG: idosa morre em acidente, e motorista não faz teste do bafômetro

Uma mulher de 78 anos morreu em uma batida frontal entre dois carros na rodovia MGC-497, na noite desse domingo (18/5), entre as cidades de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. O motorista que teria causado a batida não aceitou fazer o teste do bafômetro.



O acidente foi registrado no KM 35 da via. Um dos carros envolvidos, que ia em sentido Prata, teria invadido a pista contrária e batido de frente a outro automóvel.



A idosa era passageira e não teve tempo de salvamento. O filho dela estava no volante, ficou ferido e foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). No carro deles ainda estava um homem, que não se feriu.



O caso está sob investigação, uma vez que o outro condutor se negou a passar pelo teste de etilômetro enquanto era atendido. Ele também ficou ferido e foi levado para a unidade hospitalar federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A pista ficou fechada durante parte da noite para retirada dos veículos.