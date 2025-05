Cidade mineira registra a menor temperatura do Brasil; saiba qual

A cidade de Monte Verde, na Região Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do Brasil nesta segunda feira (19/5). Os números foram registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nas últimas 24h, contadas a partir das 8h da manhã de ontem (18/5). Segundo o instituto, das dez cidades mais frias, cinco são do estado de Minas Gerais.

O município de Monte Verde aparece em primeiro lugar: lá os termômetros registraram 7,1°C. Maria da Fé, também no Sul do estado, aparece em quarto lugar, com 9,4°C.

A Região Central também marca presença no ranking, tendo Florestal, em sexto lugar, com 9,8°C e São João Del Rei, em sétimo lugar, com 10°C.

Na sequência, vem o município de Bambuí, na Região Centro-Oeste, com 10,7°C.

Confira a lista completa

Monte Verde - MG: 7,1°C Campos do Jordão - SP: 8°C General Carneiro - PR: 8,5°C Maria da Fé - MG: 9,4°C São Mateus do Sul - MG: 9,7°C Florestal - MG: 9,8°C Pico do Couto - RJ: 9,8°C São João Del Rei - MG: 10°C Bambuí - MG: 10,7°C Paty do Alferes - Avelar RJ: 10,8°C

Belo Horizonte

Belo Horizonte tem enfrentado manhãs frias nos últimos dias, com recorde de temperatura mínima e sensação térmica negativa. Nesta segunda-feira (19/5), a capital deve registrar até 25°C. De acordo com a Defesa Civil de BH, a mínima registrada foi de 13,7°C, às 5h, com sensação térmica de 15,7°C na estação da Pampulha. Esta é a sexta menor temperatura registrada em 2025, sendo que as dez mais baixas foram registradas em maio.

Vale lembrar que no início da manhã do último sábado (17/5), Belo Horizonte registrou novamente a temperatura de 12,1ºC, a mais baixa do ano até agora. A marca já havia sido atingida na sexta-feira (16/5), quando a Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, registrou os mesmos 12,1ºC entre 6h e 7h.

