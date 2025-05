BH registra sensação térmica abaixo de 0ºC nesta quinta-feira (15/5)

Belo Horizonte registrou mais um dia de frio na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Defesa Civil de BH, a cidade registrou 12,9°C na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 5h.

No mesmo local e horário, a sensação térmica foi de -1,9°C. A mínima registrada hoje entra no terceiro lugar no ranking entre as mais baixas do ano. Nessa quarta (14), BH registrou a segunda menor temperatura de 2025, de 12,8°C.

De acordo com o órgão municipal, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de nevoeiros pela manhã e temperatura baixa. A cidade também está sob alerta para baixas temperaturas até o próximo domingo.

A previsão indica que, nesta quinta, a máxima na capital mineira seja de 24°C com umidade relativa do ar mínima em torno de 45%, à tarde.

Minas

No restante de Minas Gerais, a previsão é semelhante. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas seguem amenas e o tempo fica estável nesta quinta, devido ao predomínio de uma massa de ar frio que atua no centro do país.

Devido às baixas temperaturas e alta umidade, há previsão de nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer, o que contribui para redução da visibilidade no leste de Minas. Conforme previsão do Inmet, não haverá chuva no estado nos próximos dias.