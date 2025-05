Belo Horizonte registra madrugada mais fria de 2025; confira

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A capital mineira teve a madrugada mais fria do ano neste sábado (03/02), quando a Estação Mangabeiras registrou 12,3°C, um grau mais frio que o recorde anterior, de 8 de abril, na mesma estação. O pico de baixa foi às 6h05. O frio deve persistir.

Os dados são da Defesa Civil de Belo Horizonte. O sábado é de céu claro a parcialmente nublado, com a temperatura máxima estimada em 27 °C, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% no período da tarde.

Os termômetros confirmaram a madrugada fria em outros pontos da capital. Na estação Cercadinho (Oeste), a mínima foi de 13,2 °C às 6h, horário em que a sensação térmica chegou a apenas 0,1 °C. Por fim, a estação da Pampulha registrou 13,7 °C às 7h, com sensação térmica de 17,1 °C.

O fim de semana começa em Belo Horizonte com dias de céu aberto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

O domingo também é de tempo firme, com muito sol. A previsão aponta para céu limpo na maior parte do dia, tanto pela manhã quanto à noite, com apenas algumas poucas nuvens surgindo no período da tarde. A temperatura mínima terá uma leve queda, cerca de 13°C, mas a máxima se mantém nos 27°C.

Minas Gerais está dividido, com tempo estável no oeste e sul e céu mais nublado no leste, com foco de chuva no norte e nordeste.

No Norte de Minas o dia deve ser nublado com chuva isolada persistente, intensificando para pancadas isoladas no extremo nordeste da região, especialmente à noite.

A previsão para o Vale do Rio Jequitinhonha é de muitas nuvens ao longo do dia. Chuva isolada concentrada na parte norte da região durante todo o período. Já na Zona da Mata e nos vales dos rios Mucuri e Rio Doce predomina céu com muitas nuvens durante todo o dia.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte o instituto estima um aumento de nuvens pela manhã, permanecendo com muitas nuvens durante a tarde e a noite.



No Noroeste de Minas, a previsão é de tempo firme com poucas nuvens na maior parte do dia. Possibilidade de formação de névoa ou nevoeiro durante a noite. Sul, Sudoeste, Oeste, triângulo e Alto Paranaíba com tempo firme com poucas nuvens durante todo o dia.