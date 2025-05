Após segunda menor temperatura do ano, como será o fim de semana em BH?

Belo Horizonte pode registrar baixas temperaturas durante as madrugadas e manhãs neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem registrar 13ºC.

Neste sábado e domingo, a temperatura pode variar de 13ºC a 27ºC. Ainda de acordo com o Inmet, as manhãs podem ser marcadas pela presença de muitas nuvens, com névoa úmida. Também há chance do tempo se manter nublado durante todo o dia.

A Defesa Civil de Minas Gerais alertou que a capital mineira pode ter um tempo mais frio devido à atuação de uma massa polar até a próxima quarta-feira (7/5). A condição climática deixa Belo Horizonte sob alerta, sendo recomendado que a população se agasalhe, mas mantenha os ambientes arejados, com as janelas abertas.

No início de abril, BH amanheceu gelada e registrou a temperatura mais baixa de 2025, com 13,3°C, de acordo com o Inmet. Já nesta sexta-feira (1º/5), o município registrou a segunda temperatura mais fria do ano, com 13,5°C

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice