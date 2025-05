Motorista é flagrado com R$ 20 mil em produtos do Paraguai sem nota fiscal

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 41 anos, foi flagrado com cerca de R$ 20 mil em mercadorias do Paraguai e sem nota fiscal na noite dessa quinta-feira (1º/5), na MGC-267, em Cambuquira, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem conduzia um carro Ford Ka quando foi abordado na altura do quilômetro 344.

Os militares notaram o motorista estava muito nervoso durante a ação. No porta-malas do carro, a polícia encontrou equipamentos eletrônicos, como smartphones, fones de ouvido, caixas de som, vídeo games e outros objetos, como bebidas alcoólicas e perfumes.

A polícia estima que o material esteja avaliado em cerca de R$ 20 mil.

O condutor afirmou aos policiais que a mercadoria veio do Paraguai, mas que havia comprado tudo em Varginha, também no Sul de Minas. Ele não apresentou a nota fiscal dos produtos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo do motorista e os materiais foram apreendidos e foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Varginha.