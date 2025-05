Concurseiro da Grande BH que perdeu exame por atraso de voo será indenizado

Um homem de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, será indenizado por uma empresa aérea por perder a etapa de um concurso devido ao atraso do voo. De acordo com a 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ele receberá R$ 2.338,87 por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais.

O passageiro participaria de um exame psicológico na cidade às 7h do dia 3 de julho de 2022, como parte do certame para ingressar na Polícia Civil (PC) do Piauí. Ele comprou uma passagem aérea para Teresina (PI) com conexão em Brasília. No entanto, o voo decolou com 43 minutos de atraso e ele chegou à capital federal às 20h12, com um prazo de apenas oito minutos para embarque na aeronave rumo à capital piauiense.

Ainda em Confins, o candidato foi informado por funcionárias da empresa aérea que a equipe de Brasília já estava sabendo do atraso e que o voo iria esperá-los. Porém, já na capital federal, o passageiro procurou uma atendente da empresa que, de acordo com ele, usou de deboche para informá-lo que isso não aconteceria, arretando a perda da conexão e do exame.

Com a eliminação no concurso, o candidato pleiteou indenização da empresa aérea, mas a companhia sustentou que o atraso ocorreu devido a uma readequação da malha aérea, operação necessária naquele dia, e, por isso, não poderia ser responsabilizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 1ª Instância, a argumentação foi rejeitada e mesmo a empresa recorrendo, o relator manteve a decisão. O desembargador considerou que o atraso de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente à atividade do transportador, e não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Outros dois desembargadores votaram de acordo.