Polícia Civil apreende 410 barras de maconha na Região Metropolitana de BH

A operação “Barreiro Limpa”, promovida pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), vem intensificando o combate ao tráfico de drogas na região de Belo Horizonte. Na última quinta-feira (24/4), a operação apreendeu 410 barras de maconha em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Civil, cerca de 260 quilos do entorpecente estavam sendo armazenados em um galpão. A delegada Gislaine de Oliveira Rios Xavier afirma que as drogas seriam comercializadas no Barreiro, devido a proximidade do galpão com a região.

“Após investigações, conseguimos apreender uma grande quantidade de maconha. Sabemos que por estar ao redor do Barreiro, ela viria para cá, mas não estaria guardada aqui. Ela fica sempre nas imediações, buscando dificultar o trabalho da polícia”, conta.

Considerando a característica da carga apreendida, a Polícia Civil acredita na possibilidade de um tráfico interestadual. “Acreditamos que tenha vindo de outro estado, fronteiriço com países que produzem maconha, devido à pureza da droga, recém produzida e sem mistura”, pontua o delegado Túlio Leno.

Os delegados ainda ressaltaram sobre uma nova forma de compra de drogas, como se fosse uma espécie de consórcio. “Estamos notando que os grupos criminosos estão trabalhando como forma de consórcio: cada um faz um aporte de determinado valor e faz a compra da droga”, conta o delegado Leno.

O resultado da apreensão de maconha na última semana é resultado da operação “Barreiro Limpa”. Ainda segundo o delegado da Polícia Civil, as apurações começaram no fim de 2024 e tiveram outras duas fases, em janeiro e março deste ano, com duas apreensões e três prisões.

“A gente iniciou essa operação no fim do ano passado e as prisões começaram a ocorrer no início deste ano. Não temos a intenção de finalizar a operação, porque a cada prisão, a cada apreensão, as linhas se destrincham, abrindo outras informações”, explica Leno.

Ele ainda destaca a importância de combater a estrutura mais alta da organização criminosa. "Claro que a Polícia trabalha no combate ao tráfico de drogas no varejo, a venda de drogas ao usuário, mas estamos tentando fazer uma repressão mais qualificada, acessar uma hierarquia superior da organização”.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice