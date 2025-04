Hospital-dia com atendimento 100% SUS é inaugurado em BH

O Hospital-Dia Ciências Médicas de Minas Gerais Dr. Alcino Lázaro da Silva, com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), foi inaugurado este mês na Região Centro-Sul de BH. A unidade tem sistema de atendimento que permite a realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, terapêuticos e diagnósticos, com permanência do paciente por até 12 horas. A capacidade média de procedimentos cirúrgicos previstos é de 200 por mês.

A nova unidade está localizada dentro do Ambulatório Ciências Médicas de Minas Gerais (ACM-MG), na Avenida dos Andradas, 1.093, no Bairro Santa Efigênia, e o nome homenageia Alcino Lázaro da Silva, médico-referência nacional em cirurgia gastroenterológica e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que morreu em março de 2022. A inauguração foi anunciada pela Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) e a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG).

O hospital-dia vai atender casos como hérnias, histeroscopias cirúrgicas, cirurgias de mão e tratamento cirúrgico de cálculo renal. A expectativa é que sejam realizadas 20 consultas por dia, com encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, via Central de Internação (CINT).

Coordenador médico do Hospital-Dia, Galileu Bonifácio acredita que a nova unidade vai ser proveitosa para os pacientes do SUS e a comunidade acadêmica, visto que os alunos do internato do 10º período de medicina e de enfermagem da faculdade vão acompanhar os pacientes desde a consulta inicial até a cirurgia. Bonifácio também destaca benefícios dos hospitais-dia, como: redução do risco de infecção de ferida operatória, otimização dos recursos hospitalares e desospitalização, que permite ao paciente voltar ao convívio familiar mais rápido.

“Trata-se de uma conquista coletiva, fruto do empenho e da dedicação de muitos profissionais comprometidos com a excelência do ensino e da assistência à população. Com o início das atividades cirúrgicas, damos um passo importante na ampliação dos serviços prestados ao SUS, oferecendo um atendimento mais ágil, resolutivo e humanizado (...)”, afirma Wagner Eduardo Ferreira, presidente da Feluma. O médico esteve presente na solenidade de inauguração do hospital, assim como a diretora-geral da FCM-MG, Cláudia Lourdes Soares Laranjeira, autoridades do Sistema Feluma e da família de Alcino Lázaro da Silva.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata