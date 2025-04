Consórcio gestor do Hospital Maria Amélia Lins promete atendimento 100% SUS

O Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep), que venceu uma concorrência pela gestão do Hospital Maria Amélia Lins, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, promete elevar o número de cirurgias realizadas na unidade de saúde para 500 por mês. Isso, já no decorrer do segundo semestre deste ano, após uma ampliação na estrutura. Além disso, 100% dos atendimentos serão feitos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o que era uma exigência prevista pelo edital.

Ainda de acordo com o Icismep, os atendimentos ocorrerão em parceria com a União, o Estado e os municípios. O Consórcio afirma ainda que tem como objetivo dinamizar, agilizar e qualificar o atendimento em determinadas especialidades médicas, especialmente em ortopedia.

A concessão ocorrerá por um período de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco. Quanto ao início da gestão, o Icismep pontua que seguirá os prazos jurídicos. No edital publicado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), consta que a posse somente ocorrerá após a migração e integração de todos os serviços do Hospital Maria Amélia Lins para o Hospital João XXIII.

O secretário de saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, declarou, durante entrevista coletiva, que o consórcio deve começar a gerir o Hospital Maria Amélia Lins dentro de pouco tempo. "Temos cinco dias, ainda, de recursos dentro do processo, para que a gente homologue (a concessão). E assim que homologar, temos até 90 dias, mas a nossa expectativa é que isso aconteça em poucas semanas", diz.

Processo

O edital para a seleção do parceiro foi publicado no dia 8 do mês passado, pela Estado de Minas Gerais (Fhemig): inicialmente, a previsão era que o resultado fosse publicado no dia 15, com início de atuação imediato. Nesta quarta-feira (2/4), a ata de julgamento que detalha a análise de nove propostas para a cessão gratuita do Hospital Maria Amélia Lins enfim declarou o Icismep vencedor, com a maior pontuação.

A Comissão Julgadora avaliou proponentes relacionados à habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, técnica e econômico-financeira, além de critérios classificatórios como experiência no Sistema Único de Saúde (SUS), realização de cirurgias e localização.

Os critérios de habilitação foram divididos em quatro categorias principais, sendo elas: Habilitação Jurídica; Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista; Habilitação Técnica e Habilitação Econômica-Financeira.

Já os critérios de classificação foram os seguintes: comprovação de experiência em execução de atividades e/ou serviços em unidade de saúde no âmbito do SUS; comprovação de experiência na realização de cirurgias, há pelo menos 2 anos; comprovação de estar sediado em município da Macrorregião de Saúde Centro de Minas Gerais; comprovação de possuir natureza de direito público, inclusive no caso de Consórcio Público Intermunicipal de Saúde e comprovação de isenção/imunidade tributária, em relação às contribuições para a seguridade social, no caso de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.