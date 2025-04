Evento em Montes Claros oferece exames gratuitos para prevenção do câncer

Nesta sexta-feira (4/4), Montes Claros recebe o 13º Mutirão de Prevenção do Câncer, na Praça Doutor Carlos, das 7h às 17h. A ação oferece exames gratuitos para diagnóstico precoce da doença, aumentando as chances de cura.

A iniciativa é da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer e conta com 280 voluntários, entre médicos, profissionais de saúde e estudantes.

Segundo a organização, consultórios improvisados serão montados na praça para avaliações médicas e exames preventivos dos tipos mais comuns de câncer. As mulheres poderão realizar exames gratuitos de mama (mastologia) e de colo do útero (coleta de material).

Os homens terão acesso a testes de PSA e toque retal para prevenção do câncer de próstata. Também estão previstos exames e consultas para diagnóstico precoce do câncer de pele e de boca, além de avaliação nutricional.

Os casos diagnosticados durante o mutirão serão encaminhados para tratamento pela Associação Presente.

A presidente da associação, a médica oncologista Priscila Miranda, lembra que, em 2024, mais de 3,5 mil pessoas foram atendidas no evento. “Em 2025, queremos ir além. Nosso objetivo é superar essa marca, ampliando os atendimentos e oferecendo acolhimento a cada pessoa que passar pelo mutirão. O que nos move é o compromisso de salvar vidas por meio da prevenção, e é isso que nos impulsiona a crescer a cada ano”, afirma.

“A prevenção é um direito, e sabemos que, para muitas pessoas, essa é a única oportunidade do ano para realizar exames essenciais”, destaca Priscila Miranda.

Ela também reforça a importância da descoberta precoce da doença. “O diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura para mais de 90% em alguns tipos de câncer. Costumo dizer que diagnosticar precocemente é oferecer uma nova chance de vida. O câncer, quando descoberto no início, tem um tratamento muito mais eficaz, menos agressivo e, principalmente, com mais possibilidades de cura”, conclui a oncologista.