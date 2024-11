Embora tenha participado de coberturas históricas, como as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2004 e 2008, o terremoto no Chile em 2010, e o tsunami no Japão em 2011, a notícia que mais impactou Daniel Scola foi a descoberta de um câncer na cabeça, em 2021. Raro entre adultos, o meduloblastoma é um tumor maligno que afeta o equilíbrio do corpo e, no caso do jornalista, comprometeu também a fala. Assim, no auge dos 30 anos de carreira, uma das vozes da rádio no Rio Grande do Sul precisou deixar os microfones para enfrentar uma odisseia em busca da cura.



Os medos, tensões e angústias de quem enfrentou duas cirurgias, 33 sessões de radioterapia e seis ciclos de quimioterapia em menos de um ano, são narrados em primeira pessoa no livro “Aluno da tempestade". Nesse lançamento, publicado pela Citadel Grupo Editorial, o autor vai além da luta pela saúde física e faz um resgate dos momentos que marcaram sua carreira. Entre as memórias estão a entrevista com Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, e o encontro com o Papa Francisco, exatos 10 anos após a cobertura do conclave que escolheu o argentino para o cargo máximo da Igreja Católica.



“Me emocionei muito ao relembrar tudo que passei, da transição de um sujeito plenamente saudável para um homem desacordado, numa cama de UTI, e com uma sonda entrando no nariz”, destaca o autor.



Com estilo narrativo inspirado em grandes nomes da literatura, como o poeta Carlos Drummond de Andrade e o dramaturgo William Shakespeare, o jornalista acrescenta ao livro pitadas da própria personalidade ao acrescentar trechos de músicas e incorporar analogias de clássicos da literatura aos próprios relatos.



Entre os raios e trovões que transformaram a vida do escritor em uma imensa tempestade, o gaúcho compartilha os aprendizados que fizeram com que o “velho Scola” ficasse para trás, para que um novo tomasse lugar. Para o autor, a publicação é mais que um intenso relato sobre o enfrentamento de um câncer na cabeça, mas uma possibilidade de ajudar alguém por meio do livro.

Serviço

• Livro: Aluno da tempestade

• Autor: Daniel Scola

• Editora: Citadel Grupo Editorial

• Número de páginas: 224

• Preço: R$ 45,90 (físico); R$ 15,56 (ebook)

• Onde encontrar: Amazon