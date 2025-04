Rua boêmia de BH será interditada por obra a partir de segunda-feira (7/4)

Famosa por seu grande número de bares e restaurantes, a Rua Alberto Cintra, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte, será interditada a partir de segunda-feira (7/4) para realização de obras de reposição de tubulação pela Copasa. A previsão é que os trabalhos durem até setembro.

Devido à interdição total do trecho da via entre a rua Maura e a Avenida Cristiano Machado, o desvio para quem segue no sentido Bairro Cidade Nova é: Rua Alberto Cintra, virando à direita na Rua Maura, depois à direita pela José Gaspar de Araújo, à esquerda na Cardeal Stepinac e chegando à Avenida Cristiano Machado.

O tráfego no sentido Minas Shopping será mantido com uma faixa para o trânsito de veículos.

Durante a execução da obra, todos os desvios estarão devidamente sinalizados para direcionar os motoristas.

Serão investidos cerca de R$ 3 milhões para implantar um novo túnel com 190 metros de extensão para substituir a tubulação implantada no local em 2007. “São obras que vão substituir um trecho de rede que está obstruído desde outubro de 2024. A renovação desta tubulação traz benefícios para a operação do sistema, com a eficácia da coleta, e a população, ao evitar extravasamentos de esgoto na via”, afirmou o gerente de Expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Douglas Macedo.