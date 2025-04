BH: erosão coloca casas vizinhas à Mata do Planalto em risco

Uma grande erosão coloca em risco ao menos quatro casas vizinhas à Mata do Planalto, no bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado na última terça-feira (1º/4), mostra a situação embaixo dos imóveis. Moradores temem a queda das estruturas. O problema vem sendo relatado às autoridades há cerca de três anos.

A moradora Patricia Chagas contou em conversa com o Estado de Minas que toda a água da Avenida Doutor Cristiano Guimarães desce para a rua São José do Jacuri e que, com o alto volume de água, os bueiros e a galeria de água da via não dão conta de receber o acumulado.

“Quando chove, não temos paz. Moro com meu filho em uma casa e temos medo do imóvel desabar”, disse Patricia.

Um relatório de atendimento à demanda da comunidade da Região Norte da capital relata que a boca de lobo onde ocorre o lançamento da rede pluvial cai para o interior de um imóvel particular. A rede percorre a lateral do lote, onde há uma grande caixa de mudança de direção que desvia a rede para o lado esquerdo, próximo ao limite de fundos dos outros lotes.

De lá, a água cai em uma galeria aberta de concreto, que é transformada em uma escada de descida d'água até o leito do córrego formado no Parque do Planalto. O laudo afirma que, tanto na descida d'água quanto na travessia, existem sinais evidentes de desabamento parcial das estruturas, dando origem a várias erosões. Os imóveis próximos ao trecho canalizado usam fossas ou fazem o lançamento diretamente no curso d'água.

Patricia ainda afirma que é um problema antigo e há laudos de vistoria da Defesa Civil municipal desde 2022, pelo menos. O mais recente, do dia 6 de fevereiro de 2025, o documento afirma que a vistoria constatou “processo erosivo de natureza grave” embaixo dos muros e na estrutura física dos imóveis , além de sinais “claros e evidentes da ocorrência de novos deslizamentos”.

O laudo ainda aponta avarias nas tubulações de esgoto, que é lançado irregularmente na área da Mata do Planalto.

O relato de vistoria ainda afirma que há danos consideráveis em parte na infraestrutura de drenagem pluvial, ficando os escombros sobre o leito do curso d’água que corre nas dependências da área da mata, o que, segundo o laudo, evidencia o alto risco de retenção de água no trecho.

Na mata, ainda foram constatados diversas árvores de grande e médio porte com risco de queda.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o local está sendo monitorado e que estão sendo adotadas medidas para minimizar os alagamentos, incluindo a limpeza e desobstrução das bocas de lobo nos pontos críticos, num intervalo de 15 dias. Paralelamente, a PBH estuda a viabilidade de obras no local.

A Defesa Civil esteve no local e realizou vistoria, constatando a presença de erosão nos fundos do imóvel. A área foi devidamente isolada para garantir a segurança dos moradores. Os responsáveis foram notificados e orientados quanto à manutenção do isolamento, além de receberem orientações sobre medidas de autoproteção e proteção de terceiros.