IPVA: veja quando vence a última parcela e saiba como pagar

A escala de vencimentos da terceira e última parcela do IPVA 2025 começa na segunda-feira (7/4) para os finais de placas 1 e 2.

A sequência das placas e seus respectivos dias de vencimento, podem ser conferidos na tabela abaixo:

Para pagamento nas casas lotéricas, é necessário apresentar o DAE SEF/MG





Como pagar

O contribuinte pode quitar a última parcela do IPVA de 2025 via Pix ou por meio da Guia de Arrecadação Estadual (DAE), gerada no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) ou no MG App.

De acordo com o governo estadual, quem optar por pagar via Pix precisa observar, antes de concluir a operação, o nome da instituição emissora, Itaú Unibanco S.A ou Santander (Brasil) S.A, e o favorecido, Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60. Para pagamento nas casas lotéricas, é necessário apresentar o DAE.

O não pagamento do imposto gera multa de 0,3% ao dia, até o 30º dia, e multa de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela Selic. Se houver atraso em parcelas anteriores, o contribuinte ainda pode emitir normalmente a terceira parcela.

Balanço até o momento

O governo de Minas informa que, até 25 de fevereiro, foram arrecadados R$ 5,9 bilhões. Deste montante, R$ 3,9 bilhões foram pagos em cota única, o que representa 66,88%.A expectativa de arrecadação com o IPVA 2025 é de R$ 11,9 bilhões, um aumento de 12% em relação ao valor lançado no ano passado, o que representa R$ 1,2 bilhão.

“Os recursos do IPVA são fundamentais para o financiamento das políticas públicas do Estado e das prefeituras. Existe uma crença de que os valores arrecadados são vinculados à manutenção de estradas, mas o IPVA financia os investimentos em todas as áreas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, explica o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Claudio Gomes.

Do total arrecadado com o imposto, 40% vão para o caixa único do estado, 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos e 20% vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Vencimento do TRLAV

A renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) venceu no dia 31 de março de 2025. Quem ainda não quitou a Taxa de Renovação de Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) pode regularizar a situação acessando o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em caso de atraso, o contribuinte fica sujeito à cobrança de encargos financeirosque varia de acordo com o tempo de inadimplência. Até o 30º dia após o vencimento, a cobrança é de 0,15% por dia. Do 31º ao 60º dia, a multa passa a ser de 9% sobre o valor total. Já a partir do 61º dia, o percentual sobe para 12%.