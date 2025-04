Minas Gerais está em alerta de temporal durante o fim de semana

Minas Gerais está em alerta para chuva intensa durante todo o primeiro final de semana de abril. De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), áreas de instabilidade atmosféricas vão ganhar força e provocar chuvas intensas, especialmente no Centro-Sul e Sudeste do estado mineiro, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As cidades de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Pouso Alegre, no Sul de Minas, estão em alerta moderado do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) devido à previsão de chuva que pode causar inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.

No extremo leste do Sul de Minas, na metade leste do Campo das Vertentes, em boa parte da Zona da Mata e no sul do Vale do Rio Doce, a previsão é de acumulado de chuva acima de 80 milímetros.

Já em boa parte do Sul de Minas, no oeste do Campo das Vertentes, no leste do Oeste Mineiro, na metade sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte e na área central do Vale do Rio Doce, são esperados acumulados entre 50 e 80 milímetros. Na capital mineira, a média climatológica de chuva para todo o mês de abril é de 82 milímetros.

Volumes de chuva entre 20 e 50 milímetros estão previstos para o Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, sul do Norte de Minas, Central Mineira, norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e sul do Vale do Jequitinhonha.

Nas demais regiões, a previsão é de chuva de até 20 milímetros, sendo que o extremo Norte e o Nordeste devem registrar os menores volumes pluviométricos.

Até o final de sábado (5/4), ao menos 177 cidades mineiras estão em alerta de chuva intensa de até 100 milímetros e ventos intensos de até 100 km/h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O meteorologista Lizandro Gemiaki explicou que a chuva é consequência do avanço de uma frente fria pelo país. “No geral, vai ficar bem chuvoso e nublado ao longo do final de semana, principalmente, e a temperatura máxima deve cair por volta de uns cinco graus na metade sul do estado, incluindo o Triângulo Mineiro, Região Central, Metropolitana, Zona da Mata e Campo das Vertentes. Há previsão de chuva forte principalmente na Zona da Mata”.

O meteorologista ainda explicou que, depois da frente fria do final de semana, entra o sistema de alta pressão e a tendência é de que o volume de chuva diminua até a entrada da estação seca. “Apenas em episódios de avanço de frentes frias que devem provocar chuvas relativamente rápidas em abril. Abril é um mês de transição para a estação seca, então mais para o final do mês já deve estar estabelecida a estação seca”.

Além de Minas, cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão em alerta. A previsão de temporal nos estados da região Sudeste do Brasil fez com que autoridades e especialistas se reunissem para articular ações de preparação e preservação.

As previsões indicam volumes significativos de chuva, que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas, além de ventos fortes de até 100 km/h em várias áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em São Paulo, o acumulado pode chegar ao dobro da média histórica para abril nos próximos dias.

Cidades da Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos, com destaque para os municípios litorâneos da Baixada Santista e Litoral Norte paulista; Rio de Janeiro e Petrópolis estão em alerta alto do Cemaden devido a possibilidade de eventos hidrológicos, incluindo enxurradas e alagamentos.

A Prefeitura de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, decretou ponto facultativo e cancelou aulas da rede municipal e particular nesta sexta-feira (4/4) devido a previsão de temporal. As medidas fazem parte das ações preventivas diante das fortes chuvas previstas para os próximos dias. Serviços essenciais como saúde, Defesa Civil, transporte e Guarda Municipal seguem funcionando normalmente.

“Tivemos reunião com o corpo técnico da Defesa Civil para tomar a melhor decisão possível. Diminuindo o número de pessoas nas ruas, facilita a ação da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde caso necessário”, explicou o prefeito Hingo Hammes.

Reunião de prevenção

Nessa quinta-feira (3/4), uma reunião promovida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), contou com a participação de gestores estaduais e municipais das Defesas Civis, além de representantes do Inmet, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB) para alinhar estratégias de preparação e resposta. Também estiveram presentes membros do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil.



A coordenadora-geral de Gestão de Processos do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Júnia Ribeiro, destacou a importância da atuação integrada para minimizar os impactos dos temporais.

“Caso seja necessário, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil se desloca para os locais atingidos. Os gestores estaduais podem solicitar apoio ao Grupo de Apoio a Desastres (GADE), e reforçamos com os municípios que mantenham contato com suas defesas civis estaduais. Aqueles que possuem unidades regionais também devem acionar suas respectivas estruturas para obter informações de monitoramento e orientações”, afirmou.

Diante das condições meteorológicas e do risco de eventos adversos, a Defesa Civil de Minas Gerais reforçou seu compromisso com a segurança da população.

“A Defesa Civil de Minas Gerais conta com equipes de prontidão 24 horas e um comitê integrado sempre a postos para coordenar as ações necessárias. O monitoramento das condições meteorológicas e hidrológicas é feito de forma contínua pelo Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), garantindo respostas rápidas e eficazes”, afirma o coordenador-adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino.

Alerta e orientação à população

Após a reunião, a Defesa Civil Nacional e o Inmet realizaram uma live no Instagram da Defesa Civil Nacional para alertar a população sobre os riscos iminentes. O objetivo foi conscientizar gestores e moradores das áreas afetadas e impulsionar medidas de autoproteção, garantindo que a população esteja preparada para lidar com eventuais emergências.



A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os avisos oficiais e seguir as recomendações das autoridades locais para minimizar riscos e garantir a segurança de todos.

Os mineiros podem receber em tempo real os avisos meteorológicos diretamente no celular. Para receber os alertas, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP da sua localidade para o número 40199.

Além disso, em situações de risco extremo, a Defesa Civil utiliza a rede de telefonia para emitir alertas sonoros e mensagens de texto pelo sistema Defesa Civil Alerta. Essas notificações interrompem qualquer atividade na tela do celular, mesmo no modo silencioso, garantindo que informações essenciais alcancem moradores de áreas vulneráveis com cobertura 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio.

“Essa iniciativa faz parte de uma parceria com a Defesa Civil Nacional e reforça a importância da integração entre os órgãos para fortalecer a prevenção, proteger vidas e reduzir os impactos de desastres em Minas Gerais”, divulgou a Defesa Civil estadual. Veja as orientações do órgão em caso de chuva forte: