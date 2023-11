A Defesa Civil de Belo Horizonte lança nesta quarta-feira (29/11) um canal no WhatsApp de alertas de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos.

A iniciativa vai permitir que os moradores da capital recebam informações sobre as ocorrências meteorológicas na cidade. Para acessar o canal público da Defesa Civil basta clicar neste link ou digitar 'Defesa Civil de Belo Horizonte' no aplicativo de mensagens.

O recurso de comunicação tem número ilimitado de participantes, de forma anônima entre os integrantes do grupo, e permite o envio de mensagens de maneira unilateral -apenas quem administra o canal pode enviar informações, enquanto os participantes podem apenas ler e reagir.

Ao contrário das outras conversas no aplicativo, esse recurso fica armazenado na aba “Atualizações” e envia notificações a cada nova mensagem. Para ativar as notificações, dentro do canal, é preciso clicar no sininho que está no topo à direita da tela do celular.

De acordo com o coronel Waldir Figueiredo, subsecretário municipal de Defesa Civil, essa medida reafirma a posição de referência que a Defesa Civil da capital tem na utilização de tecnologias buscando a comunicação, ações preventivas, orientação e de autoproteção por parte da população. “O Canal Público do WhatsApp vai somar e aumentar a capilaridade e colaborar na promoção de uma cultura de prevenção, percepção do risco e adoção de medidas de autoproteção e proteção comunitária por parte da população de Belo Horizonte”, disse.



Outros canais

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de desastres naturais também por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por meio do Instagram, X (antigo Twitter), Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.