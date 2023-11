A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuva de até 30mm para a capital mineira. O aviso é válido até às 8h de sexta-feira (16).

Além da chuva, há a expectativa de raios e ventos com velocidade em torno de 50km/h.

A previsão do tempo indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura muito elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde em Belo Horizonte e demais cidades da Região Metropolitana. A temperatura mínima na capital pela manhã foi de 20°C e a máxima estimada é de 37°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 20% à tarde.

Em Minas, 406 cidades do estado estão sob alerta para tempestade com possibilidade de queda de granizo. O comunicado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quinta-feira (16/11).

Os níveis de precipitação deverão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além disso, o informe prevê a possibilidade de rajadas de vento de até 60 km/h. O alerta é válido até as 3h desta sexta-feira (17/11).