As máquinas utilizadas no golpe foram apreendidas pela Polícia Civil

A Polícia Civil desvendou, com a prisão de três homens, um golpe que vinha sendo aplicado com o aluguel de maquinário agrícola. A princípio, as investigações aconteceram somente em Minas Gerais, mas com poucos dias os policiais detectaram que os golpes ocorriam, também, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e diversos estados brasileiros. Até o momento, levantou-se que o prejuízo é da ordem de R$ 8 milhões.

Segundo o delegado Gustavo Barletta, do Departamento Estadual de Investigações de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), os golpistas ofereciam retroescavadeiras, tratores e, para ludibriar as vítimas, entregavam notas fiscais falsas.

“Eles utilizavam o nome de uma empresa idônea, Fazenda São Paulo, localizada em Oliveira, no Centro-Oeste do estado, nas notas fiscais. Essa empresa também é vítima”, diz o delegado Barletta.

Em Minas Gerais, os golpes aconteceram em Iturama, Frutal e Ituiutaba. No Mato Grosso do Sul, em Ponta-Porã, Campo Grande e Coronel Sapucaia. No Mato Grosso, em Rondonópolis.

O golpe foi descoberto quando o empresário, que aguardava a chegada do maquinário alugado, descobriu que o mesmo se encontrava em Goiás, a caminho do Mato Grosso do Sul. Ele conseguiu contato com o caminhoneiro e o convenceu a retornar a Belo Horizonte.

Foi quando ele procurou a polícia, em maio deste ano. Dois dos integrantes do grupo golpista foram presos em Frutal. Um terceiro, em Ituiutaba, e um quarto está foragido.

Segundo o delegado, a investigação tem como objetivo, agora, encontrar outras vítimas. “Já sabemos que o prejuízo de uma empresa foi de R$ 8 milhões, mas acreditamos que esse total será infinitamente maior”.