Petrópolis decreta ponto facultativo por causa de previsão de temporal

A previsão de temporal fez com que a Prefeitura de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, decretasse ponto facultativo nesta sexta-feira (4/3). As aulas da rede municipal e particular também foram canceladas.

As medidas fazem parte das ações preventivas diante das fortes chuvas previstas para os próximos dias. Serviços essenciais como saúde, Defesa Civil, transporte e Guarda Municipal seguem funcionando normalmente.

“Tivemos reunião com o corpo técnico da Defesa Civil para tomar a melhor decisão possível. Diminuindo o número de pessoas nas ruas, facilita a ação da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde caso necessário”, explicou o prefeito Hingo Hammes.

No início da manhã de hoje, a Defesa Civil municipal emitiu um alerta por conta de núcleos de chuva que se deslocam da Costa Verde em direção ao município de Petrópolis. Para as próximas horas, há previsão de chuva moderada a forte no município.

Autoridades e especialistas se reuniram nessa quinta-feira (3/4) para alinhar estratégias de preparação e resposta devido à previsão de fortes chuvas na Região Sudeste do Brasil. O encontro, promovido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), contou com a participação de gestores estaduais e municipais das Defesas Civis, além de representantes do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

As previsões indicam volumes significativos de chuva, que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas, além de ventos fortes de até 100 km/h em várias áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Conforme os meteorologistas do Inmet, a situação meteorológica exige atenção especial, principalmente para o leste de São Paulo, grande parte do Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. O avanço de uma frente fria, combinado à umidade transportada do oceano, cria condições favoráveis para o desenvolvimento de tempestades intensas.