Tarcísio e ministro de Lula vão para a Europa em busca de investidores

O governador Tarcísio de Freitas e o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, vão viajar juntos no final deste mês para buscar financiadores europeus para os projetos do Porto de Santos, entre eles o túnel que liga a cidade ao Guarujá e a concessão do terminal de contêineres (Tecon Santos 10). Eles devem percorrer Espanha, França e Itália em busca dos investidores.

Com expectativa de movimentar aportes de R$ 5,6 bilhões, o terminal vai ampliar em 50% a capacidade de armazenamento de contêineres santista. O leilão de concessão deve ser feito em novembro. Já o túnel que liga Santos a Guarujá deveria custar investimento de R$ 5 bilhões.

Mais que vender os projetos, o governo brasileiro quer oferecer uma carteira de investimentos da área portuária aos europeus, cuja participação no setor brasileiro ainda é pequena.

O presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini, também participará da viagem.