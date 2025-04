Governo Lula divulga Saeb e mostra alfabetização pior que nova prova

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Os dados de alfabetização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2023, que estavam barrados pelo governo, mostra diferenças com relação a outra avaliação, feita por redes estaduais e divulgada com pompa pelo governo Lula (PT) no ano passado.

Enquanto a avaliação já divulgada mostrava que 56% das crianças do 2º ano estavam alfabetizadas em 2023, os dados do Saeb indicam um percentual menor, de 49%.

Isso representa uma tendência de queda com relação a 2019, antes da pandemia, quando o mesmo Saeb indicava que o país tinha 55% das crianças alfabetizadas, segundo critérios de aprendizagem definidos pelo atual governo.

O presidente do Inep (instituto do MEC responsável pelas avaliações), Manuel Palácios, apresentou em entrevista nesta quinta-feira (3/4) parte dos dados do Saeb de 2023. O instituto colocou em seu site os microdados, que reúne todas as informações da aplicação.

Isso ocorreu após determinação do ministro da Educação, Camilo Santana – o Inep havia barrado a divulgação desses dados, como a "Folha de S.Paulo" revelou. Essa determinação ocorreu após repercussão negativa sobre o represamento dos dados.

Na semana passada, quando a reportagem questionou a pasta sobre a decisão, o MEC não respondeu.

Os dados do Saeb de 2023 são de provas de português e matemática aplicadas a uma amostra de escolas, o que permite médias para todo país e estados. A outra avaliação foi feita pelas redes estaduais de forma censitária, embora não haja dados de três estados.

"É preciso que se diga que a avaliação censitária [feitas por estados] é parte de políticas de incentivos, e mobilizam mais as escolas. Era previsível que haja desempenho um pouco acima [do Saeb]", disse ele.

Palácios afirmou que os dados do Saeb não haviam sido divulgados porque essa amostra trazia erros estatísticos, sobretudo nas médias calculadas por estados. Margens de erros por estado chegam a 21%, como no caso da Bahia, segundo os números apresentados.

Para a média nacional, entretanto, a margem de erro da amostra é 2,88 ponto percentual, para mais ou para menos, o que fica dentro do usual para pesquisas. Dessa forma, mesmo no limite da margem, a média do Brasil em 2023 é menor do que a aferida em 2019.

O chefe do Inep afirmou que as margens de erros apresentadas deriva da amostra, e isso não se aplicaria aos resultados divulgados em maio, a partir das avaliações feitas por estados.

"As margens de erro mostraram considerável diferença na precisão", disse Palácios. Segundo ele, o tamanho da amostra em 2023 foi reduzido com relação a 2019, mas manteve o mesmo tamanho do Saeb de 2021. O Inep não apresentou, entretanto, quais as margens de erros identificadas na aplicação de 2021.

Ele ressaltou que o indicador oficial da evolução da alfabetização é a prova realizada pelos estados, considerado pelo novo Fundeb para atrelar melhora em indicadores educacionais à distribuição de recursos aos municípios. Daí viria o maior engajamento dos estudantes de 2º ano do ensino fundamental (de 7 a 8 anos) nas provas estaduais.

O presidente do Inep disse também que não haveria a decisão de barrar a divulgação de alfabetização inclusive dos microdados do Saeb 2023. Documentos obtidos pela Folha de S.Paulo mostram que, entretanto, a indicação da diretoria de Avaliação da Educação Básica expressa nesse sentido.

Já a decisão de não divulgar as médias do Saeb 2023, disse ele, teria ocorrido, sim, mas em razão das margens de erro elevadas.

"Estamos publicando para atender uma demanda que é geral, e é a determinação do ministro", disse.

Em maio do ano passado, quando o governo apresentou dados da avaliação feitas por estados que indicaram 56% das crianças alfabetizadas, técnicos do Inep já apontavam dúvidas internas sobre a confiabilidade desse instrumento, uma vez que teria havido provas com diferentes condições de aplicação, como número de itens diversos.

A diferença com o Saeb também aparecia entre as preocupações.

A entrevista foi agendada pelo Inep após reunião no Ministério da Educação (MEC) na quarta-feira (2/4). O encontro teve clima tenso e contou com a participação de Camilo e Palácios, além de outros integrantes da pasta.

Ernesto Faria, do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), diz que é muito importante e positivo finalmente termos a liberação dos dados, para entender o cenário de aprendizagem. Mas segundo ele, o "é importante colocar que o papel do Inep está para além da liberação dos dados" e deve "mostrar por que os resultados do Saeb foram piores" do que os apontados pela outra avaliação, além das discrepâncias nos estados.

"Podem sim existir justificativas plausíveis, mas é papel do Inep já trazer análises que apoiem a interpretação e que, sobretudo, mostrem que o processo de implementação da nova avaliação", diz.

DIFERENÇAS

Essas provas de 2023 foram aplicadas entre outubro e dezembro de 2023 em quase todos os estados -não há dados sobre Acre, Roraima e Distrito Federal.

A observação dos dados por estados mostram incoerências. O estado do Maranhão, por exemplo, tem 56% das crianças alfabetizadas, segundo a avaliação dos estados. No Saeb 2023, são 31%, com uma margem de erro de 5,9 pontos percentuais -uma diferença bastante considerável, mesmo considerando o erro amostral.

O estado de São Paulo, que goza de indicadores sociais muito mais positivos, aparece na avaliação dos estados com 52% de crianças alfabetizadas. No Saeb 2023, o resultado é similar, de 51%, ainda que uma margem de erro maior (de 8,3 pontos).

A notícia sobre a decisão de barrar os dados gerou reação no Congresso, com requerimentos de informações por parte de parlamentares e provocação ao TCU (Tribunal de Contas da União). A comissão de Educação da Câmara ainda aprovou na quarta um convite para que o ministro vá ao colegiado explicar a situação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia