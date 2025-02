Tecnologia e interdisciplinaridade ampliam a educação

De acordo com um levantamento feito em 2023 pela TIC Educação (pesquisa que investiga a aplicação das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras), houve um crescimento na porcentagem de escolas de Ensino Fundamental e Médio com acesso à internet em comparação à edição de 2020, passando de 82% para 92%.

As variações mais marcantes nesse indicador foram identificadas em instituições que, ao longo da série histórica do estudo, apresentavam mais dificuldades na expansão da conectividade, como as escolas municipais (de 71% para 89%), aquelas situadas em áreas rurais (de 52% para 81%) e as de pequeno porte, como as com até 50 matrículas (de 55% para 70%).

Além disso, segundo a pesquisa, 62% das escolas utilizam plataformas educacionais e 73% possuem perfil ou página em redes sociais.

Para Amanda Glasser, mestre em Educação e consultora de Relações Governamentais da Jovens Gênios, o avanço das tecnologias digitais e o crescente acesso à internet transformaram a forma como escolas e instituições de ensino atuam.

Uma das tendências que a profissional destaca é a integração de práticas interdisciplinares em ambientes virtuais de aprendizagem. “Essa abordagem permite que os conteúdos sejam apresentados de forma mais contextualizada e significativa, conectando diferentes disciplinas e promovendo uma aprendizagem mais ampla e profunda”, explica.

O que é interdisciplinaridade

Segundo Amanda, a interdisciplinaridade consiste na articulação entre diferentes áreas do conhecimento, permitindo que os alunos façam conexões entre os conteúdos de várias disciplinas.

Assim, em vez de abordar os temas de forma isolada, o processo de aprendizagem ocorre de maneira integrada, relacionando conceitos de matérias como Matemática, História, Ciências e Língua Portuguesa, por exemplo, para tratar de um tema central ou resolver questões do dia a dia.

Interdisciplinaridade no ambiente virtual

A especialista explica que, com a crescente presença da tecnologia na educação, o ambiente digital tornou-se um espaço ideal para fomentar a interdisciplinaridade. “Ferramentas online oferecem recursos criativos que promovem a conexão entre diferentes campos do saber por meio de materiais audiovisuais, atividades dinâmicas e abordagens colaborativas, estimulando os estudantes a analisar conteúdos de formas variadas”, afirma.

De acordo com Amanda, a flexibilidade do ambiente virtual possibilita a criação de projetos que integram diversas áreas do conhecimento e permite que os alunos trabalhem em equipe, investiguem temas variados e proponham soluções para problemas reais.

“Por exemplo, um projeto interdisciplinar que explora o tema ‘sustentabilidade’ pode envolver cálculos matemáticos de pegada ecológica, análise de textos sobre o impacto ambiental na Língua Portuguesa e a exploração de aspectos científicos relacionados à preservação do meio ambiente”, exemplifica.

Estratégias para fomentar a interdisciplinaridade no ambiente virtual

Amanda aponta algumas estratégias que podem ser adotadas para promover a interdisciplinaridade no ambiente digital:

Projetos temáticos: desenvolver atividades que abordem temas relevantes ao cotidiano dos alunos, permitindo a integração de diferentes disciplinas. A temática pode variar conforme o contexto escolar, incluindo assuntos como saúde, cultura, meio ambiente ou inovação tecnológica.

Uso de recursos multimídia: o ambiente virtual facilita o acesso a vídeos, infográficos, animações e outros materiais que enriquecem o processo de ensino-aprendizagem. Esses recursos ajudam a integrar diversas áreas do conhecimento e tornam a aprendizagem mais dinâmica e interativa.

Plataformas colaborativas: ferramentas como fóruns, wikis, blogs e redes sociais educacionais podem ser usadas para incentivar a troca de ideias entre os alunos. A interação nesses espaços virtuais estimula habilidades como trabalho em equipe, pensamento crítico e comunicação.

Gamificação e desafios interdisciplinares: a gamificação, que utiliza elementos de jogos para engajar os alunos, pode ser aplicada em desafios que envolvam temas interdisciplinares. Isso incentiva os estudantes a resolver problemas complexos e aplicar conhecimentos de diferentes disciplinas.

A interdisciplinaridade, portanto, representa uma estratégia essencial para promover uma educação mais integrada, colaborativa e significativa, especialmente quando apoiada por plataformas virtuais de ensino. “O ambiente virtual, com suas possibilidades de personalização, colaboração e uso de recursos multimídia, é um aliado importante para essa abordagem”, conclui Amanda.

Para mais informações, basta acessar https://www.jovensgenios.com/