EAD cresce no Brasil e pode superar ensino presencial

Informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam que a modalidade de ensino a distância (EAD) vem crescendo exponencialmente no Brasil nos últimos anos. Dados do Censo da Educação Superior 2023, compartilhados pela CNN Brasil, revelam que dos 9,9 milhões de alunos matriculados em ambas modalidades, 4,9 milhões estudam no EAD.



A pesquisa conclui ainda que enquanto o número de matrículas em cursos a distância aumentou, a quantidade de alunos no presencial diminui. Entre 2022 e 2023 houve uma redução de aproximadamente 49 mil vagas no ensino presencial. Simultaneamente, foram criadas cerca de 600 mil novas vagas no ensino a distância.



De acordo com Ruy Wagner Astrath, diretor da Faculdade Focus, esta mudança pode ser atribuída a fatores como a flexibilidade de horários, a acessibilidade para pessoas que residem em regiões afastadas dos grandes centros urbanos e ao avanço das tecnologias digitais. “O cenário atual evidencia uma transformação significativa na educação superior brasileira, com a educação a distância ganhando destaque e confiança entre os estudantes”.



“Geralmente a modalidade apresenta um custo mais acessível ao aluno, além de não gerar gastos com deslocamento. O uso de plataformas digitais interativas também tem tornado o aprendizado mais dinâmico, permitindo que o aluno assista às aulas quando e onde quiser”, acrescenta Astrath.



A pandemia de COVID-19 também foi um catalisador significativo para o fortalecimento do EAD. Entre 2018 e 2023, o número de cursos de educação a distância no país cresceu 232%, conforme dados noticiados pela Agência Brasil.



As instituições de ensino, levadas a adaptar suas metodologias, investiram em plataformas digitais e na capacitação de professores para fornecer uma educação à distância de qualidade. Esse movimento não apenas garantiu a continuidade das atividades acadêmicas durante o período de isolamento social, mas também destacou as vantagens do ensino a distância.



Ainda assim, o diretor da Faculdade Focus alerta sobre a necessidade de avaliar o currículo e o programa de ensino oferecido pelas unidades. “A constante evolução do mercado de trabalho e das tecnologias exige que as instituições de ensino mantenham seus currículos atualizados.”



“Isso é essencial para garantir que o curso atenda às expectativas profissionais e acadêmicas do estudante. Por isso é importante sempre buscar por cursos alinhados às exigências do mercado. Isso assegura uma formação sólida e competitiva”, completa Astrath.



