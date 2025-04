Previsão de chuva forte hoje (4) antecede chegada de frente fria em BH

A previsão meteorológica indica que o dia seja de chuva moderada a forte em Belo Horizonte nesta sexta-feira (4). De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva com raios e rajadas de ventos ocasionais a partir da tarde.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.

Minas

A previsão meteorológica indica mudanças climáticas em Minas Gerais a partir desta sexta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança é causada pelo avanço de um sistema frontal sobre o litoral da Região Sudeste do Brasil. Há condições de chuva fortes sobre as regiões Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Na capital mineira e na Região Metropolitana o tempo também fica instável e pode chover forte. No final de semana, uma massa de ar frio provocará o declínio da temperatura no estado.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já nas regiões Noroeste, Central Mineira e Metropolitana, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

De acordo com o órgão nacional, o mês de abril corresponde a transição entre a estação chuvosa e a estação seca. No decorrer do mês, as chuvas se tornam cada vez mais escassas em todo o estado. Em relação às temperaturas, observa-se maior variação das temperaturas ao longo do dia, com aumento da amplitude térmica diurna.

Frente fria

Uma nova frente fria avança pelo litoral da Região Sudeste e vai influenciar o clima em Minas Gerais a partir de amanhã (5), trazendo chuva e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões Central, Sul e Oeste do estado.

Segundo o Inmet, o primeiro impacto será o aumento da nebulosidade e das chuvas nessas regiões. O declínio mais significativo nos termômetros ocorre no início da próxima semana, com a chegada de uma massa de ar frio na retaguarda da frente fria.

Em Belo Horizonte, a máxima, que chega a 30°C nesta sexta, cairá para 25°C amanhã e no domingo. Já a mínima, que estará em torno de 18°C no sábado, pode chegar a 15°C na segunda-feira. No Sul de Minas, onde o frio costuma ser mais intenso, a queda será ainda mais perceptível. Na região serrana, os termômetros podem marcar apenas 7°C na segunda-feira (8).

Diante dessa virada climática, especialistas alertam para possíveis transtornos, como alagamentos e rajadas de vento mais intensas. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e esteja preparada para dias mais frios e chuvosos.