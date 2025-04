Minas se despede do perÍodo chuvoso, mas não do calor

Abril deixa para trás o período chuvoso e é o primeiro mês que se inicia após o encerramento do verão, em 20 de março. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) projeta temperaturas acima da média em Minas Gerais e em outros estados do Brasil. Quanto à ocorrência de chuvas, o esperado é que o volume fique dentro da média histórica, que para a capital mineira é de cerca de 80 milímetros no quarto mês do ano.



Em Minas, as temperaturas devem sofrer variações ao longo do primeiro mês completo de outono. Isso se deve à variabilidade climática e não há um fenômeno específico envolvido, explica o meteorologista Claudemir Azevedo. O profissional do Inmet afirma que a partir da próxima semana, por volta do dia 6, domingo, deve haver uma diminuição nas marcações dos termômetros mineiros de 3°C a 4°C.



No entanto, a “esfriada” deve ser breve, visto que para o fim de abril a previsão é de temperaturas acima da média na maior parte do estado e na capital mineira, cuja média histórica para o mês é de 27,6°C. As regiões da Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha devem ser a exceção no estado, com valores dentro da média, prevê o meteorologista do Inmet.

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na Região Sudeste do país, também devem ter temperaturas acima da média durante o mês de abril. Já na maior parte do Espírito Santo, de acordo com o Inmet, os termômetros devem manter as marcações dentro da média histórica. As regiões Centro-Oeste, Sul e uma pequena parte da Nordeste também devem ter um abril mais quente que a média. A previsão para as demais partes do Nordeste e a Região Norte é de temperaturas dentro dos valores históricos.



Sem uma redução no calor, a maior parte do Brasil não terá uma trégua do verão, que de acordo com o Inmet, foi o sexto mais quente do país desde 1961. Quanto às precipitações no mês, o Inmet informou que nas “regiões Centro-Oeste e Sudeste haverá chuvas mal distribuídas, com tendência de volumes mais concentradas no leste do Sudeste. Na Região Sul, a seca deverá ser percebida principalmente no extremo-sul do Rio Grande do Sul e na parte central de Santa Catarina. Em outras áreas, as chuvas acima da média podem ajudar na recuperação do solo.”

BALANÇO

O mês de abril, climatologicamente, é marcado pela redução das chuvas sobre o estado de Minas Gerais, informa Claudemir Azevedo. Oficialmente, o período chuvoso terminou ontem (31/3), e os balanços completos e oficiais da Defesa Civil estadual e municipal de BH sobre a temporada ainda serão emitidos.



Com base nos dados registrados pela Defesa Civil do estado entre 25 de setembro e a manhã de ontem (31/3), o período chuvoso 2024/2025 em Minas deixou 26 mortos, 2.062 desabrigados e 9.896 pessoas desalojadas, que são aquelas que precisaram desocupar suas casas e se deslocar para domicílios de parentes ou amigos. Os números são superam amplamente os do mesmo período entre 2023/2024, em que seis pessoas morreram, 399 ficaram desabrigadas e 2.833 desalojadas.

Ipatinga, no Vale do Aço, foi o município mineiro que mais registrou mortes provocadas pelas fortes chuvas e suas consequências. Deslizamentos de terra deixaram 10 mortos, entre eles duas crianças. Na madrugada de domingo (12/1) para segunda-feira (13/1), uma chuva torrencial de 204 milímetros em poucas horas – quase o volume previsto para todo o mês de janeiro – devastou o Bairro Bethânia.



As chuvas também deixaram vítimas em outros 13 municípios mineiros. Em BH, de acordo com a Defesa Civil Estadual, não houve danos humanos, como mortes, desabrigados ou desalojados. No entanto, a capital mineira registrou diversas quedas de árvores sobre residências, vias públicas e veículos. Somente entre 17 e 18 de março, 70 espécimes caíram na Região Metropolitana de BH, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Além disso, houve deslizamentos de terra e outros efeitos geológicos decorrentes das fortes chuvas na capital mineira.



PANCADAS HOJE

Para hoje (1º/4), a previsão do Inmet para Minas é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas Regiões Metropolitana, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Demais regiões, céu parcialmente nublado. A máxima prevista para o estado é de 36°C, no Norte de Minas, e a mínima, de 15°C, no Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Em BH, a máxima deve ser 29°C e a mínima de 18°C.



Noite de tempestade

Na noite de ontem, a Defesa Civil de Belo Horizonte teve que interditar a Avenida Teresa Cristina, nas regiões Oeste e Barreiro, diante do risco de transbordamento dos córregos Ferrugem e Arrudas, que acompanham a via. Na “despedida” do período chuvoso, algumas regiões da capital, entre elas o Barreiro, registraram grande volumes de precipitações. A interdição ocorreu entre as 19h29 e 19h55, quando a via foi liberada, informou a Defesa Civil. Entretanto, uma equipe do órgão permaneceu monitorando a avenida, uma vez que a capital seguia em alerta de tempestades válido até a manhã de hoje. Também choveu forte em Contagem, na região metropolitana. (Com Agência Brasil)

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho