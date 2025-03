Avenida de Belo Horizonte é interditada por risco de alagamento

A Defesa Civil de Belo Horizonte interditou, na noite desta segunda-feira (31/3), a Avenida Teresa Cristina, nas regiões Oeste e Barreiro, em BH. A ação, de cunho preventivo, é decorrente das chuvas e do risco de transbordamento dos córregos Ferrugem e Arrudas, que acompanham a via.

A interdição ocorreu às 19h29, segundo informou a Defesa Civil. Às 19h55, a via foi liberada, mas uma equipe do órgão permanece monitorando o local.

Belo Horizonte está sob alerta de fortes chuvas até as 8h da manhã desta terça-feira (1º/4). Neste momento, algumas regiões da cidade, dentre as quais o Barreiro, registram a precipitação de grandes volumes de água.

Com o cenário de alerta, a Defesa Civil reforça recomendações para a população evitar áreas com risco de alagamento e manter distância de árvores para prevenir acidentes com quedas ou descargas elétricas e priorizar a segurança.

Recomendações da Defesa Civil durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

