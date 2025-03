Polícia Militar apreende carabina e drogas em fazenda do Vale do Rio Doce

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) apreendeu nesta segunda-feira (31/3) uma grande quantidade de drogas e uma carabina na zona rural de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Todo o material estava escondido no curral de uma fazenda, em uma área distante da sede da propriedade.

De acordo com a corporação, militares do 6º Batalhão chegaram ao local após o recebimento de denúncias anônimas. No último dia 24, houve uma primeira inserção na fazenda, que resultou na prisão de dois suspeitos. Um terceiro indivíduo, que também estava no local, conseguiu fugir.

Nesta segunda-feira, uma equipe da PMMG voltou à propriedade rural para fazer uma varredura mais completa. Durante a ação, um dos militares detectou a tampa de um alçapão em uma balança de gado abandonada, próxima ao curral, onde o material estava escondido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ação resultou na apreensão de 14 barras de maconha, de balanças de precisão e da carabina, da marca Colt, de calibre 5.56x45. Junto com a arma, havia um carregador com capacidade para 40 projéteis. Todos os itens foram encaminhados ao 6º Batalhão da PMMG.