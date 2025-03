Operação prende mãe de autista e seu namorado por abuso

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Operação Innocentia, ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, em Cataguases, na Zona da Mata mineira, no último sábado (29/3), resultou na prisão de uma mulher, mãe de autista, e de um homem, que seria seu namorado. A vítima, uma adolescente, de 14 anos, é portadora de espectro autista nível três. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nos imóveis dos suspeitos.

De acordo com as investigações, o casal produzia conteúdo adulto da vítima, com o objetivo de obter lucro com a divulgação do material em sites da internet.

O delegado Conrado Rodrigues Guedes, a adolescente era mantida em um cômodo da casa, apelidado de “quartinho da contenção”, enquanto a mãe e o namorado realizavam festa com uso de drogas no local.

Foram apreendidos, na casa, diversos dispositivos eletrônicos, como pen drives, notebooks, HDs externos e celulares. Os policiais identificaram também o local onde a vítima era mantida em cárcere privado.

A adolescente foi acolhida pelo pai, e a Justiça determinou que a mãe e o namorado não se aproximem ou mantenham contato com a vítima.

