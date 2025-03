Suspeito de estuprar e torturar ex-esposa na frente do filho é preso em MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de estuprar e torturar a ex-companheira. Os crimes aconteceram em 4 de março em Santo Antônio do Amparo, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nessa segunda-feira (24/3).



As investigações começaram depois que a vítima denunciou que estava sofrendo abusos e agressões desde o fim do relacionamento com o investigado. À polícia, a mulher relatou que apesar das constantes violências nunca denunciou o ex-marido por ter medo após receber ameaças de morte.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a mulher contou que no início deste mês o ex chegou em casa embriagado e a obrigou a manter relação sexual.

O filho do casal, de 5 anos, presenciou a cena e, ao chorar, foi agredido pelo pelo pai com tapas e mordidas. Como resultado da agressão a criança ficou com hematomas nos braços e no rosto.

Após a denúncia, as vítimas foram encaminhadas ao Posto Médico-Legal em Lavras, no Sul do estado, a 56 quilômetros de distância de Santo Antônio do Amparo. No local, mãe e filho passaram por exames que confirmaram as violências sofridas.

Na época, a PCMG pediu a prisão preventiva do investigado. “Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o suspeito, que já tinha registros policiais anteriores, foi encaminhado ao sistema prisional”, informou a corporação.