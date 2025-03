Adolescente em gestação de risco denuncia estupros pelo pai

Uma adolescente, de 17 anos, denunciou ser vítima de abusos sexuais pelo próprio pai e que desconfia que o bebê que carrega, em uma gravidez de risco, seja filho dele. A denúncia foi feita no município de Ninheira, na região Norte de Minas, nessa quarta-feira (19/3).

Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente resolveu acionar a polícia por um desentendimento que teve com o companheiro, de 19 anos de idade. O jovem contou aos policiais que desconfiou do comportamento da adolescente porque ela sempre desconversava quando era questionada sobre o pai e apagava mensagens que recebia do homem em redes sociais.

O companheiro ainda relatou que, em um episódio, flagrou uma mensagem recebida pela jovem que dizia: “Abre esse portão aqui logo, ou vou derrubar ele”. Depois de um tempo, o jovem questionou a companheira, afirmando que, caso ela não contasse a verdade sobre o que estava acontecendo, ele sairia de casa.

Nesta ocasião, a adolescente revelou uma série de abusos que sofreu pelas mãos do pai e o casal acionou a polícia. Aos militares, na presença de agentes do Conselho Tutelar, a adolescente contou que é abusada sexualmente desde os 15 anos de idade. Segundo ela, a mãe sabia dos abusos mas as duas eram ameaçadas e, por isso, nunca denunciaram.

Ela ainda relatou que a mãe morreu há cerca de um ano e, desde então, o pai invade sua casa sempre que o companheiro sai para trabalhar e ela fica sozinha. Ela disse que o pai abre o portão com um garfo de cozinha e a estupra.

Hoje, a adolescente vive uma gestação de risco em estágio final e desconfia que a gravidez seja fruto de um dos episódios de abuso do pai.

O homem, de 55 anos, foi encontrado na Comunidade Lagoa da Fazenda e se recusou a falar com a polícia. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Taiobeiras (MG) por suspeita de estupro.