Prestador de serviços gerais sofre tentativa de homicídio na Grande BH

Um prestador de serviços, de 38 anos, sofreu uma tentativa de homicídio a tiros no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (19/3).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada quando que moradores da região ouviram disparos de arma de fogo. No local, a equipe policial encontrou o homem caído ao chão, com sinais vitais.

Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito e o médico de plantão constatou uma perfuração na região da cabeça. A vítima foi encaminhada ao Hospital Odilon Behrens em “estado gravíssimo e inconsciente”, conforme o boletim de ocorrência.

Segundo a PM, moradores da região, que preferiram não se identificar, disseram que viram dois homens correndo em direção a uma caminhonete VW Saveiro branca, que tinha uma máquina desentupidora e uma mangueira preta na caçamba.

Uma mulher contou aos policiais que aluga a casa para o homem. Segundo ela, o homem trabalha como prestador de serviços gerais, mas nunca notou nada de errado, como desavença ou briga. Mas relatou que ele costuma beber muito.

Uma suspeita é que o autor dos disparos tenha sido o genro de uma mulher para quem a vítima prestou serviços recentemente, mas o motivo da suspeita não foi esclarecido.

Até o momento, o autor do tiro não foi encontrado. Não há novas informações sobre o estado da vítima. As investigações seguem com a Polícia Civil.