Mulher morre atropelada por ônibus na Avenida do Contorno, em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher de 60 anos morreu atropelada por um ônibus da linha SC01A (Circular Contorno), na tarde desta quarta-feira (19/3). O acidente aconteceu na Avenida do Contorno, próximo ao Hospital Life Center, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa debaixo do veículo coletivo. A princípio, ela estava consciente e com sangramento em uma das pernas e em um dos braços.

No entanto, após ser retirada das ferragens e durante o atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a mulher não resistiu. O óbito foi confirmado no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia