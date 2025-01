O ponto de ônibus fica ao lado do sacolão na Rua Desembargador Bráulio

Uma mulher, de 42 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (20/1), ao ser atropelada por um ônibus, da linha 9407. Ela estava em um dos assentos do ponto de espera de coletivo, na altura do número 850 da Rua Desembargador Bráulio, no Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte.





Segundo o tenente Henedino, da Polícia Militar (PMMG) "o ônibus chegou e parou para desembarcar e apanhar passageiros. Quando saiu, aconteceu o atropelamento". "Um motoqueiro foi atrás do coletivo, avisando ao motorista, que retornou ao local”, disse.

O policial conta que o motorista não viu a mulher nem o que havia acontecido. Uma equipe do Samu compareceu ao local e constatou a morte de Ana Paula.





O motorista foi levado para a sede da 128ª Companhia da Polícia Militar, no Bairro Alto Vera Cruz. Depois do registro da ocorrência, será encaminhado para uma delegacia. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

