Os dados consideram um balanço de temperaturas consolidado até as 11h10 deste sábado (18/1)

Os termômetros chegaram a 32,8ºC neste sábado (18/1) em Belo Horizonte, o maior índice neste início de ano na capital mineira, segundo a Defesa Civil. A marca foi atingida na Região do Venda Nova, por volta das 13h40.

Confira mais abaixo a lista das dez maiores temperaturas em BH, em 2025.



O recorde de 2024 foi em 8 de outubro, quando a capital viveu um calor de 36,8ºC. No ranking das dez maiores temperaturas no ano passado, a maioria ocorrida no segundo semestre, os registros passam dos 34ºC.



De acordo com previsão da Defesa Civil, que se confirma até o momento, o tempo quente continua neste sábado, com possibilidade de chuvas típicas de verão. No estado, a tendência é também de elevação na temperatura nos próximos dias.







As maiores temperaturas de 2025 (em ºC):



1ª - 18/1 - 13h40 - 32,8

2ª - 17/1 - 15h40 - 32,0

3ª - 12/1 - 15h45 - 31,5

4ª - 18/1 - 11h05 - 31,3

5ª - 11/1 - 12h55 - 31,2

6ª - 5/1 - 13h20 - 30,5

7ª - 6/1 - 11h50 - 29,2

8ª - 8/1 - 13h25 - 29,1

9ª - 1/1 - 13h00 - 29,1

10ª - 16/1 - 15h45 - 29,0



