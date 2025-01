Um homem de 24 anos, apontado como líder do tráfico de drogas em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha, foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última quarta-feira (15/1).

Segundo as investigações, o suspeito tem vínculo com um grupo criminoso de abrangência nacional. Sua prisão ocorreu após sete meses de apurações. No fim do ano passado, outros dois homens e um adolescente ligados à mesma facção liderada pelo investigado foram detidos.

Os policiais também informaram que o homem estava foragido em Belo Horizonte, mas seu local era desconhecido.









O Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Pedra Azul foi acionado e identificou a provável localização do suspeito, acionando a 5ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, vinculada ao Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

Ele foi encontrado em um aglomerado de difícil acesso em Ibirité. Durante a prisão, foram apreendidos um celular e anotações que serão analisadas pela perícia técnica para auxiliar na continuidade do inquérito policial.

Paralelamente, equipes em Pedra Azul cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, e as investigações continuam.

