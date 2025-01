Juiz de Fora, na Zona de Mata mineira, encerrou 2024 com 33 homicídios registrados, o menor número desde o início de uma série histórica, em 2012, quando ocorreram 67 casos, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).





Para efeito de comparação, os anos de maior violência na cidade foram 2016, com 144 homicídios, e 2014, com 119. Desde então, os dados têm apresentado uma tendência de queda. A mudança mais expressiva ocorreu nos últimos anos, passando de 70 casos em 2023 para 33 em 2024.





Números de homicídios consumados por ano em Juiz de Fora





2012 - 67 homicídios

2013 - 103 homicídios

2014 - 119 homicídios

2015 - 108 homicídios

2016 - 144 homicídios

2017 - 121 homicídios

2018 - 74 homicídios

2019 - 53 homicídios

2020 - 56 homicídios

2021 - 41 homicídios

2022 - 72 homicídios

2023 - 70 homicídios

2024 - 33 homicídios





Em nota, a PMMG destacou que o homicídio é um crime complexo, influenciado por diversos fatores sociais, econômicos e relacionais. Apesar disso, o Comando da Polícia Militar atribui parte da redução às estratégias implementadas em 2024, como o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, o investimento no setor de inteligência, a interação com órgãos de defesa social e a aproximação com a comunidade por meio de ações preventivas.

“A incidência maior da motivação dos crimes de homicídio está relacionada aos conflitos envolvendo tráfico de drogas. As análises criminais constantes nos permitem adotar medidas eficazes e adaptáveis aos cenários”, informou a corporação.

Políticas municipais

Para o professor Marcelo Campos, coordenador do curso de especialização em Segurança Pública e Políticas sobre Drogas da Universidade Federal de Juiz de Fora, os números acompanham uma tendência nacional e estadual de redução de homicídios desde 2017. Além dos pontos destacados pela Polícia Militar, o professor acredita que política públicas municipais influenciaram na redução do número de crimes contra a vida.





“Acredito a queda em Juiz de Fora a uma política municipal de segurança pública. Na última gestão [da prefeita Margarida Salomão, do PT], houve um compromisso com uma segurança pública democrática e com a capacitação da Guarda Municipal. A troca de iluminação pública, com instalação de LEDs, também é um exemplo de prevenção situacional que contribuiu para a redução”, explicou.





O professor orientou um trabalho de conclusão de curso (TCC) com o discente João Villa Real, que analisou o histórico de crimes violentos ocorridos em Juiz de Fora. Segundo Campos, é importante destacar o perfil dessas vítimas. “A maior parte das vítimas são jovens, entre 15 e 29 anos, sendo 60% delas homens negros. As chances de vitimização também são maiores entre solteiros”. Ele alertou que os índices refletem desigualdades sociais que demandam ações de longo prazo.





E 2025?





Embora os resultados de 2024 sejam animadores, a Polícia Militar ressalta que a manutenção desse quadro exige a continuidade das políticas preventivas e repressivas. A PM confirmou que as estratégias empregadas em 2024 serão mantidas em 2025, com reforço no combate ao crime organizado e ampliação da inteligência policial.