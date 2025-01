A destinação de 5% da receita arrecadada com as multas ambientais no país para serem aplicados na prevenção dos danos provocados pelas inundações durante os períodos de chuvas intensas. Essa é a proposta do senador Carlos Viana (Podemos-MG).

“A minha proposta é pegar 5% de todas as multas ambientais (aplicadas no país) para ser obrigatoriamente usados na prevenção de desastres. Essa é a minha contribuição para que a gente possa impedir que todo ano milhares de pessoas sejam atingidas por aquilo que a gente poderia evitar”, afirmou o senador em postagem nas redes sociais.

Carlos Viana lembrou lembrou dos prejuízos causados pelas chuvas neste mês em Belo Horizonte e no restante do estado. Ele ressalta que é preciso planejamento e medidas preventivas contra as chuvas.

“Eu fiquei aqui pensando e, hoje, lendo as notícias dos alarmes em Minas Gerais, as mortes que a gente teve, desabamento, pessoas sem casas, desalojadas... e aí vem as autoridades dizendo assim: 'olhem, contem com a Defesa Civil. É obrigação'. Mas a gente precisa tomar mais cuidado, é obrigação, porque é o seguinte, a gente sabe que todo ano a chuva vem. Chuva é bênção. Nós temos que saber como viver com ela”, comentou o senador.

“Seca é que é castigo, eu sempre falei isso. Agora, se a gente sabe que a chuva vem, se ela traz as consequências, porque que não se tomam as providências? Infelizmente prefeitos, governador, depois é que vão tentar solucionar o problema. Não, a gente tem que trabalhar com antecedência, com antecipação, com prevenção”, assinala Viana.

Ele salienta que há momentos que “não tem jeito”, ocorrem inundações que causam prejuízos, como se verificou em Belo Horizonte nesta semana. “Aí vem o pessoal e, infelizmente, (diz que) a chuva é (culpa de) São Pedro. Mas não tem nada disso. Deus nos deu inteligência para poder pensar”, ressalta.

Segundo Viana, a destinação de um percentual especifico da arrecadação das multas ambientais para investir nas medidas preventivas visa a convivência com as chuvas de maneira sustentável. O senador lembrou ainda que a convivência com as chuvas exige “capacidade e planejamento”.