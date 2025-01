O temporal dessa quinta-feira (16/1) não apenas superou, como provocou mais que o dobro do nível de chuva que estava previsto para Belo Horizonte, em um comunicado da Defesa Civil.

O aviso meteorológico indicava chuva de até 20 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta sexta-feira (17/1). No entanto, cinco regionais da capital mineira registraram mais de 50 mm de chuva em apenas duas horas.







O subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Waldir Figueiredo Vieira, ressalta que, perto das 16h, quando o órgão soltou o comunicado de chuva, havia pouca probabilidade da formação de um temporal com a magnitude que caiu.

“Isso é uma situação que demanda a necessidade de um acompanhamento permanente pelo monitoramento da Defesa Civil, por isso que nós mantemos o meteorologista 24 horas na Defesa Civil, para manter a população permanentemente informada”, detalha.

Durante o temporal, os moradores de Belo Horizonte receberam um alerta extremo no celular. O aviso indicava o bloqueio da Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha. A via foi interditada em razão do risco de transbordamento do córrego Ressaca. A Vilarinho, em Venda Nova, a Francisco Sá, na Região Oeste, e a Teresa Cristina, no Barreiro, também foram interditadas.

A chuva intensa alagou vias públicas, arrastou carros, deixou pessoas ilhadas e ocasionou a queda de uma encosta em Venda Nova. A região foi uma das mais afetadas pelo temporal. Além de Venda Nova, as regionais da Pampulha, Noroeste, Barreiro, Oeste e Centro-Sul também registraram chuva ‘extremamente forte’, segundo classificação da Defesa Civil. Ainda segundo o órgão, durante o período de chuva intensa, o volume registrado nessas localidades chegou a 5,5 mm por minuto.