Um temporal surpreendeu os moradores da capital mineira que mais uma vez tiveram que lidar com avenidas alagadas, pessoas ilhadas e carros arrastados na noite dessa quinta-feira (16/1). Segundo dados da Defesa Civil, em apenas duas horas choveu 51,6 milímetros na região de Venda Nova, uma das mais atingidas da capital.

A avenida Vilarinho alagou e teve que ser interditada durante chuva intensa desta quinta Reprodução / redes sociais

A bacia de contenção que é construída na região pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não suportou o volume da chuva de ontem, que correspondeu a 15% da média prevista para todo o mês e provocou alagamentos na Avenida Vilarinho. A via precisou ser interditada pela Defesa Civil.

Segundo a PBH, a bacia em contrução ainda não opera com capacidade total e os estragos na Avenida Vilarinho poderiam ser ainda piores sem o reservatório profundo Vilarinho 2.

A estrutura de captação comporta 60 milhões de litros de água e tem mostrado funcionalidade ainda que parcial, segundo a prefeitura da capital. O prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), visitou o local nesta sexta-feira (17/01) e esclareceu que a administração trabalha para terminar as obras e serviços na região. Damião prevê que a entrega ocorra no fim deste ano. “Nas próximas chuvas ela já estará 100% inaugurada e com capacidade para receber cerca de 100 milhões de litros de água“, esclarece o chefe interino do Executivo.





Além do sistema de macrodrenagem do córrego Vilarinho, a prefeitura também realiza obras e serviços nos sistemas Nado e Ribeirão Isidoro, na região da Pampulha. As obras preveem a implantação do reservatório profundo Nado 1 para mitigar os estragos causados por chuvas como as que aconteceram ontem. De acordo com a PBH, o reservatório terá capacidade de 115 milhões de litros d’água, incluindo a laje de cobertura.





Com a finalização das obras, a previsão é que o reservatório profundo Vilarinho 2 também tenha capacidade de 115 milhões de litros d’água. “Se a bacia de contenção estivesse pronta e operando 100%, acreditamos que estrago nenhum seria feito e nós estamos trabalhando para isso”, reforça Damião.

Ainda conforme o prefeito em exercício, a PBH realiza o levantamento dos estragos causados pela chuva dessa quinta. "A gente sabe que é difícil pedir paciência ao comerciante que está há 20 anos nessa mesma situação, mas esse mesmo comerciante que está há 20 anos aqui, ele sabe que há três, quatro anos o impacto dessa chuva seria muito maior”, opinou.